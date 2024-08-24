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賀華配迷彩棒球帽爆紅 為美國大選添中西部草根魅力

中央社／ 紐瓦克23日綜合外電報導

如果選舉帽銷量可以作為美國總統大選結果的預測指標，那麼民主黨推出賀錦麗搭檔華茲的「賀華配」，票數可能開得很好，因為繡有兩人名字的橘色字母迷彩棒球帽正大受好評。

法新社報導，位於紐澤西州紐瓦克（Newark）的紡織廠Unionwear表示，市場對印有賀錦麗（KamalaHarris）與華茲（Tim Walz）兩人名字的棒球帽需求激增，他們倆人已在民主黨全國代表大會（DNC）獲得提名，將參加今年的美國總統大選。

華茲與美國中西部州淵源頗深，他來自內布拉斯加州（Nebraska）農村，從2019年來一直擔任明尼蘇達州（Minnesota）州長。在此之前，他代表明尼蘇達州出任眾議員長達12年。

Unionwear總裁卡恩（Mitch Cahn）接受法新社訪問時說，他投入選舉商品事業近1/4個世紀以來，「我們從未見過選舉帽賣得這麼快」。該公司僱用約100名員工，負責剪裁、組裝、縫紉、刺繡以及包裝工作，工廠每天出貨近4000頂帽子。

紡織廠員工含週六在內每週須工作60小時，才能滿足這麼大量的訂單；該公司已購入更多縫紉機並打造供應鏈，以便生產更多迷彩印花布。

Unionwear不到一個月內就賣出逾10萬頂選舉帽；「賀華配」選舉帽的預估出貨量，甚至在短短一週內就超過拜登上次競選期間的全年選舉帽銷量，熱賣情況可見一斑。

卡恩指出，女性對這款選舉帽的需求特別高。迷彩廣受一般社會大眾喜愛，獵人傳統上打獵時也喜愛身著迷彩裝，甚至連20多歲的Z代年輕人也喜歡迷彩，不過以諷刺意味居多。

民主黨本週在芝加哥舉辦的全代會，進一步強化「賀錦麗熱潮」（Kamalamania）並促進周邊商品需求。

卡恩指出，如果賀錦麗在11月贏得大選，與賀錦麗有關的總統就職典禮商品銷量將飆升，將與2009年歐巴馬（Barack Obama）勝選時的情況一樣。

在全球化和自由貿易協定時代，要在美國生產紡織品並不容易，卡恩的紡織廠是罕見的例子，他的客戶包括美國軍方。美國軍方根據法律須優先考慮本地生產的產品，因此向Unionwear採購制服。

卡恩還說，如果有候選人一邊談論美國製造，卻同時銷售墨西哥製或中國製商品，「這樣不太好」。

當談到賀錦麗對手川普（Donald Trump）的那頂繡有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的紅色帽子時，卡恩表示，那些帽子大部分在中國生產，只有刺繡是在美國完成。

川普 美國大選 賀錦麗

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