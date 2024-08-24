快訊

提早一個月關門！ 花蓮人私房美食「蚵仔嫂」突永久停業 饕客撲空不捨

MLB／同場比賽竟一人打兩隊！大聯盟奇特紀錄將添一筆

豆漿降膽固醇又助減肥！專家驚揭「5種人」小心喝

小羅勃甘迺迪宣布退選遭家族批叛徒！與川普同台畫面曝 人群擁簇歡呼

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（圖左）23日宣布退選後與川普（圖右）同台造勢。美聯社
美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（圖左）23日宣布退選後與川普（圖右）同台造勢。美聯社

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.） 23日宣布退選的幾小時後，便與前總統川普一同出席亞利桑納州的競選造勢活動，台下人群擁簇歡呼。

小羅勃甘迺迪稍早在記者會上表示，並非「結束」競選，但會把自己的名字從10個關鍵州的選票中移除，在其他州會繼續作為候選人，呼籲選民可以繼續投票給他，以免讓民主黨總統候選人賀錦麗勝出。

他表示，他與川普及其助手多次會面，了解到與對方在邊境安全、言論自由和結束戰爭等問題上立場相近。

小羅勃甘迺迪在宣布退選後，隨即出席川普在亞利桑納州的競選集會。

路透報導，川普談到小羅勃甘迺迪時說，他的參選激勵了數百萬名美國人，提出了國家長期忽略的關鍵問題，稱小甘迺迪對此次競選產生莫大影響。

川普還誓言，當選後將成立獨立總統暗殺委員會，負責公布與甘迺迪遇刺案有關文件。並稱將成立小組調查慢性健康問題和兒童疾病。

目前尚不清楚小甘迺迪退選對這次美國總統大選產生的效應為何。小甘迺迪宣布退選後，多位甘迺迪家族成員聯合發表聲明痛批遭到背叛。小甘迺迪也坦承，連自己妻子都不滿意他的決定。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普若回鍋 牽動移民議題

鬆口了？疑公開承認自己輸掉2020年大選 川普：當時只差一點

賀錦麗全代會提名演講 川普發40多條文章怒轟：3年半什麼都沒做

川普批夏皮洛「被高估的猶太裔州長」 夏皮洛回擊：兜售反猶主義

相關新聞

小羅勃甘迺迪宣布退選遭家族批叛徒！與川普同台畫面曝 人群擁簇歡呼

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.） 23日宣布退選的幾小時後，便與前總統川普...

小甘迺迪宣布退選並支持他 川普：太棒了

獨立總統參選人、已故總統約翰．甘迺迪(John F. Kennedy)的侄子小羅勃．甘迺迪(Robert Kennedy...

民主黨派對結束 紅藍對決開始

今年美國兩黨全代會前都發生驚天大事，卻形成截然不同的團結氛圍：川普遇刺後的悲壯情緒，將共和黨人的團結推上最高點；拜登退選...

賀錦麗獲民主黨提名 矢言當全民總統

美國副總統賀錦麗廿二日在芝加哥接受民主黨提名，出馬角逐十一月總統大選。她說，人民是她唯一客戶，前總統川普唯一客戶則是他自...

兩黨政見差很大 美企焦慮

隨著美國總統選戰升溫，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普的政策分歧愈來愈大，引發稅率、關稅和企業定價的相關問題，美國企...

川普若回鍋 牽動移民議題

前美國總統川普威脅，要對不肯接受被驅逐移民的國家徵收高額關稅，表明如果他重返白宮，華盛頓的移民和貿易政策可能緊密交織。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。