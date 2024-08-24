小羅勃甘迺迪宣布退選遭家族批叛徒！與川普同台畫面曝 人群擁簇歡呼

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.） 23日宣布退選的幾小時後，便與前總統川普一同出席亞利桑納州的競選造勢活動，台下人群擁簇歡呼。

小羅勃甘迺迪稍早在記者會上表示，並非「結束」競選，但會把自己的名字從10個關鍵州的選票中移除，在其他州會繼續作為候選人，呼籲選民可以繼續投票給他，以免讓民主黨總統候選人賀錦麗勝出。

他表示，他與川普及其助手多次會面，了解到與對方在邊境安全、言論自由和結束戰爭等問題上立場相近。

小羅勃甘迺迪在宣布退選後，隨即出席川普在亞利桑納州的競選集會。

路透報導，川普談到小羅勃甘迺迪時說，他的參選激勵了數百萬名美國人，提出了國家長期忽略的關鍵問題，稱小甘迺迪對此次競選產生莫大影響。

川普還誓言，當選後將成立獨立總統暗殺委員會，負責公布與甘迺迪遇刺案有關文件。並稱將成立小組調查慢性健康問題和兒童疾病。

目前尚不清楚小甘迺迪退選對這次美國總統大選產生的效應為何。小甘迺迪宣布退選後，多位甘迺迪家族成員聯合發表聲明痛批遭到背叛。小甘迺迪也坦承，連自己妻子都不滿意他的決定。