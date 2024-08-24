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民主黨派對結束 紅藍對決開始

聯合報／ 特派記者張文馨／芝加哥報導
民主黨19日起召開4天全代會，賀錦麗登台演說宣告接受民主黨的提名後結束，主辦單位從上空放下無數顆紅白藍氣球。 法新社
民主黨19日起召開4天全代會，賀錦麗登台演說宣告接受民主黨的提名後結束，主辦單位從上空放下無數顆紅白藍氣球。 法新社

今年美國兩黨全代會前都發生驚天大事，卻形成截然不同的團結氛圍：川普遇刺後的悲壯情緒，將共和黨人的團結推上最高點；拜登退選交棒賀錦麗，全黨鬆一口氣，「尊拜登、打川普」的歡樂民主黨大會取而代之。

就在共和黨全代會前兩天，川普在賓州造勢時遇刺，負傷的川普在台上立即舉手握拳反覆說著「戰鬥！」從賓州到密爾瓦基全代會會場，氣氛是悲壯的。

川普振臂的定格震撼全球，儼然當選在望。孰料共和黨帶給民主黨的大危機反成為轉機。民主黨全代會前夕，黨內大老們運作拜登退選，拜登選擇以捍衛美國自由民主為優先。

這僅發生在共和黨全代會後第三天，拜登退選並支持賀錦麗接棒，民主黨從低迷士氣重新凝聚團結，募款甚至遠比拜登時多，她以其招牌的大笑延伸出歡樂戰略，區別共和黨的打法。相較共和黨悲壯的氣勢，民主黨打造面向未來的希望，強調「不走回頭路」，以切割川普與美國。

賀錦麗發表其提名演說，這是她的美國願景，不再只是拜登副手。但她至今提出的政見還不夠多，真正的硬仗還沒開始。

接下來才進入對決的關鍵時刻，九月就要迎來兩人的首次辯論，這才是實打實真見章。民主黨人很難忘記六月拜登的辯論失利，賀錦麗的起手式很重要，與川普的首次對決將很大程度影響選戰走向。

歡樂派對結束，政黨對決正要開始。

川普 美國大選 賀錦麗

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