賀錦麗獲民主黨提名 矢言當全民總統

美國副總統賀錦麗廿二日在芝加哥接受民主黨提名，出馬角逐十一月總統大選。她說，人民是她唯一客戶，前總統川普唯一客戶則是他自己，他想當獨裁者，而她會做團結所有人、傾聽大眾而且務實的全民總統，帶領國家擘畫新方向，並強化美國國際領導地位。

民主黨全代會主軸是「為我們的未來」，賀錦麗以黑色西裝壓軸登場說「我接受各位提名，角逐美國總統」。

為呼應賀錦麗接受提名的重要夜晚，多數黨代表穿象徵爭取女性投票權的白色衣物。希拉蕊．柯林頓二○一六年代表民主黨角逐總統時也穿白色西裝。賀錦麗提名演說約四十分鐘，從她的成長背景談到檢察官工作，涵蓋內政外交願景，處處對比川普。

賀錦麗說，「我職業生涯中只有一個客戶：人民」，反觀川普總統任內不為改善美國人生活，不為強化美國國安，只服務唯一客戶：川普自己。

提醒選民 川普「沒底線」

賀錦麗還說，「我們知道川普第二任會是什麼樣，（右翼的）二○二五計畫都說了」；在很多方面，川普並不嚴謹認真、他沒底線，放任他重返白宮會很嚴重。

賀錦麗提醒選民思考川普執政時的混亂災難，以及他二○二○年敗選後「煽動暴徒襲擊國會山莊」；而最高法院裁定，總統可能免受刑事起訴，將使「川普總統」擁有極大權力。

賀錦麗表示，中產階級強大對美國成功至關重要，建構如此的階級將是其施政目標，「我就來自中產階級」。

賀錦麗並矢言打造「機會經濟」，讓每人均有機會競爭和成功。她將創造就業機會、推動經濟發展與降低醫療等日常生活成本、解決住房問題，維持社保及醫保。她另承諾透過立法捍衛婦女墮胎權與生育自由。

外交政策部分，賀錦麗宣示將加強而非棄守美國的全球領導地位。身為總統，她將讓美國在太空及人工智慧（ＡＩ）領域領先發展，確保美國而非中國大陸贏得廿一世紀的競爭，並承諾和烏克蘭及美國的北約（ＮＡＴＯ）盟友站在一起。

賀錦麗指稱，儘管她將永遠確保以色列能自我防禦，但自去年十月加薩衝突爆發以來，人們飽受令人心碎的苦難。

總統拜登與她正致力結束這場戰爭，期使以色列安全、人質獲釋，加薩的苦難結束，巴勒斯坦人民能實現其享有尊嚴、安全、自由及自決的權利。

賀錦麗說，將對伊朗採取任何必要行動，以捍衛美國利益，不會討好「都支持川普」的專制君主或獨裁者，像北韓領袖金正恩。

自稱「已參與外交談判」

賀錦麗提到，身為副總統，她已參與因應美國安全威脅、與外國領袖談判、強化美國為首的聯盟並訪視駐海外美軍；若身為三軍統帥，她將確保美軍是全球最強大又最具殺傷力。