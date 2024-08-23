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川普若回鍋 牽動移民議題

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國前總統川普。 (路透)
美國前總統川普。 (路透)

前美國總統川普威脅，要對不肯接受被驅逐移民的國家徵收高額關稅，表明如果他重返白宮，華盛頓的移民和貿易政策可能緊密交織。

川普22日在亞利桑那州的一場活動上說：「這些國家會接受他們回去，如果不接受，我們就不跟這些國家進行貿易，而且我們將向它們收取高額關稅。」

移民問題一直是川普競選議題的基石之一。他承諾將沿著邊境建成隔離高牆，並實施美國史上最大規模的驅逐行動。民意調查顯示大多數美國人支持限制移民。

他還將向對手和盟邦都課徵高額關稅，作為經濟政策的關鍵組成部分。

川普當天到訪美墨邊境，特意選在了他的對手賀錦麗準備在民主黨全代會發表其政治生涯最重要演說的同一日，以加強對她處理非法移民不力的攻擊，這是川普想要贏得亞利桑那州的努力之一，他2020年以1萬票的微小差距輸掉該州。

同時川普可能很快就能開始出售他手中握有的新成立公司「川普媒體科技集團」（TMTG）的數十億美元股權。

但這筆潛在收入對川普和他的公司來說都有風險。川普在TMTG的持股比接近59%，而TMTG擁有社群媒體「真實社群」（Truth Social）。截至22日，川普的持股價值略高於26億美元。

川普 美國大選 賀錦麗

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