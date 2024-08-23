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兩黨政見差很大 美企焦慮

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美企提到選舉的次數
美企提到選舉的次數

隨著美國總統選戰升溫，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普的政策分歧愈來愈大，引發稅率、關稅和企業定價的相關問題，美國企業主管在財報會議提到總統大選的次數，也比起四年前多出三成多。

LSEG Workspace檢視標普500指數成分企業過去兩個月（截至8月15日）來的企業財報會議發言後，發現主管提到「選舉」或「白宮」的次數，比2020年同期高出34%。

FactSet的另一項分析顯示，企業在第2季財報說明會提到「選舉」時，談論最多的政策主題為能源和碳排放（包括再生能源和電動車）、通膨削減法（IRA）、關稅及貿易。

CFRA研究公司首席投資策略師史托沃表示，目前兩黨候選人的政策分歧比2020年大選更明顯，讓企業財報會議更熱烈討論選舉議題。

在美國總統拜登7月底退選，意外改由賀錦麗接手後，又增添不確定性。Dakota財富管理公司資深投資組合經理人帕弗里克指出，市場了解川普的計畫，卻不太清楚賀錦麗的計畫，雖可能延續拜登政府的部分政策，但又有些不同。

川普一直高喊要大舉實施貿易限制，矢言對所有中國大陸商品徵收60%以上的關稅，還揚言對進口商品全面徵收10%關稅，同時將讓21%的企業稅率成為永久措施。賀錦麗則表示，若她勝選將把企業稅率從21%提高到28%。

花旗研究公司指出，關稅和稅率與美股基本面最相關，而比起關稅，調高企業稅率對獲利的風險又更高。

但賀錦麗和川普落實政策主張的能力，又取決能否獲得國會的支持。Great Hill資本公司董事長海斯說：「不管誰當總統，關鍵將在於誰掌控眾議院和參議院。」

川普 美國大選 賀錦麗

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