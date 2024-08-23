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美民主黨偕變裝皇后拉攏Z世代 搶攻LGBTQ關鍵票

中央社／ 芝加哥23日綜合外電報導

美國民主黨全代會期間，芝加哥音樂廳同時舉行變裝皇后秀，民主黨倡議人士在現場協助觀眾為11月大選登記投票，希望拉攏「Z世代」，搶攻LGBTQ關鍵選票。

法新社報導，變裝皇后政治行動委員會（DragPAC）59歲的公關總監艾德爾（James Eidel）表示：「許多年輕人真的不知道怎麼投票。」這個委員會希望運用知名變裝皇后的影響力，在「Z世代」選民間推動政治參與。

與民主黨結盟的競選團體表示，多達7500萬選民自認屬於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群或者將相關議題視為優先事項，這足以影響11月總統大選的結果，當前選情相當膠著。

變裝皇后在台上擄獲群眾目光之際，拿著寫字板的倡議人士則在洶湧人潮中穿梭，為支持保護LGBTQ社群的候選人及政策招募競選志工。

LGBTQ權利倡議民團QForce的37歲聯合主席許鎮洙（Jin-Soo Huh，音譯）指出：「（我們是）芝加哥的LGBTQ+組織…我們真的去（搖擺州）密西根州和俄亥俄州挨家挨戶敲門。我們已經看到川普能在4年內做出什麼事，我們無法再承受另一個4年。」

根據美國最大LGBTQ民事權利倡導團體「人權戰線」（Human Rights Campaign），川普擔任總統期間，禁止跨性別者從軍，反對在職場為LGBTQ社群提供保護，並終結前總統歐巴馬（Barack Obama）時代的反歧視保護措施。

嚴厲批評跨性別者，尤其是運動員，向來是川普造勢集會的特色，他也藉此議題煽動民眾。他曾暗指來自台灣和阿爾及利亞的2名金牌女拳手林郁婷、克莉芙（Imane Khelif）是「變性人」，還揚言將阻止跨性別人士參與女子體育賽事。

不過民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（KamalaHarris）的競選團隊必須投入鉅資觸及並說服LGBTQ選民參與投票，民主黨超級政治行動委員會「優先美國」（Priorities USA）前主席塞西爾（Guy Cecil）指這個族群可能就是「勝負關鍵」。

LGBTQ 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗 跨性別

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