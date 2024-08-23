快訊

房市冷了？他曝看中1搶手房子2周後沒人要 網揭1原因：怎麼買

四海遊龍也要漲價了！明起鍋貼、水餃都變貴 漲幅出爐

中信金宣布每股14.55元收購新光金 目標一口氣買51%股權

賀錦麗與川普大不同 民主黨基層喻「光明與黑暗」

中央社／ 芝加哥23日專電
民主黨19日起召開4天全代會，賀錦麗登台演說宣告接受民主黨的提名後結束，主辦單位從上空放下無數顆紅白藍氣球。 法新社
民主黨19日起召開4天全代會，賀錦麗登台演說宣告接受民主黨的提名後結束，主辦單位從上空放下無數顆紅白藍氣球。 法新社

民主黨全代會22日結束，期間黨內政治明星輪番助講，許多人都不免提到民主黨候選人賀錦麗共和黨候選人川普的「對比再明顯不過了」。多名黨代表說，兩人帶來的正負能量猶如「光明與黑暗」。

民主黨19日起召開4天的全代會，賀錦麗（Kamala Harris）22日登台演說宣告接受民主黨的提名後結束。主辦單位從上空放下無數顆紅白藍氣球，黨代表把氣球當排球打，玩得不亦樂乎，氣球爆破聲此起彼落，讓背景音樂Freedom聽起來更加振奮。

「這次大會在美國歷史上是如此令人激動的時刻。我們將在11月選出第一位女性總統，可以感受到興奮的氛圍，」來自羅德島的民主黨執行幹部貝德（SamBader）說。「每個人在唱歌、跳舞，笑得開心，也感動到哭。」

貝德說，賀錦麗與川普（Donald Trump）的選戰是強烈的對比，就像這幾天大家一直反覆在講的觀點，可以說是「光明與黑暗」，川普的選戰充滿負面論點、對自由的限制、仇恨和偏見，賀錦麗則告訴民眾，他們的選舉是為了人們。

「一方是檢察官，另一方是罪犯，就這麼簡單。一方會為我們努力，讓國家更好，另一方為了自己而損害我們的利益。」麻州的黨代表利斯（Michael Lis）說。

來自紐約州的席維爾斯坦（Matthew Silverstein）對中央社說，「這次全代會確實是非常激勵人心。會場裡充滿活力與能量」，賀錦麗曾經是檢察官，「她是鬥士，會為我們挺身而出」，川普「除了讓我們陷入困境，什麼也沒做」。席維爾斯坦是已婚的同志，他和先生領養一名小孩。他說，他們想要透過代理孕母和試管嬰兒技術生育小孩，目前對他們來說還有些困難，「這是所有美國人都該有的權利。共和黨想要拿走我們的自由，我們絕不能讓這樣的狀況發生」。

阿吉克姆（Kim Agyekum）說，這次全代會正凸顯出民主黨與共和黨的差別，民主黨充滿能量和歡樂，共和黨則在散播恐懼和仇恨，「他們只有恐懼、仇恨和消極，而我們擁有的是喜悅、積極和對美國未來的願景」。

紐約州聯邦眾議員克拉克（Yvette Clarke）說，美國總統拜登（Joe Biden）不僅帶美國走出疫情，讓經濟回到常軌，他決定不再連任，同時想到要確保讓女性也有機會當總統，激發支持者的熱情，「我們真的欠他一份深深的感謝」。

克拉克是來自牙買加移民的後代。她的母親尤娜（Una ST）說，「我們移民到美國，追求更好的生活，為了孩子的教育，確保他們能成功。賀錦麗非常理解，她是移民之女，知道努力工作的艱辛，以及幫助他人向前進的意義。」

尤娜說，紐約州的加勒比海社群、加勒比海地區的人們都非常興奮，積極募款並確保每個人都要完成投票登記，「我們將能創造歷史」。

共和黨 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

NBA／勇士柯瑞拍片為賀錦麗站台 相信她當總統能帶來團結

賀錦麗任副總統3年多做了什麼？一文看她3大國安任務及爭議

賀錦麗全代會提名演講 川普發40多條文章怒轟：3年半什麼都沒做

賀錦麗聲勢看漲 外媒點名入閣人選：這2人料任國安顧問、國務卿

相關新聞

民主黨全代會落幕！亮點不只賀錦麗 外媒彙整「4要點」值得回顧

美國民主黨全國代表大會今天晚間落幕，副總統賀錦麗發表獲提名角逐白宮大位的壓軸演說博得滿堂彩，但為期4天冠蓋雲集又洋溢歡愉...

眾院共和黨質疑華茲親中、促FBI調查 華茲斥扭曲事實

眾院監督暨問責委員會宣布將大舉調查民主黨準副總統提名人華茲與中國來往的關係，理由是他多次率團前往中國訪問，要求聯邦調查局...

賀錦麗選華茲而非賓州州長夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日正式宣布，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔。前總統兼共和黨總統...

賀錦麗與川普大不同 民主黨基層喻「光明與黑暗」

民主黨全代會22日結束，期間黨內政治明星輪番助講，許多人都不免提到民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普的「對比再明顯不過...

還記得「川普交易」嗎？賀錦麗把它變不酷了

不到一個月前，前美國總統川普在造勢場合遇刺，逃過一劫，他握拳振臂不屈不撓的反應，突然讓他顯得11月總統大選勝券在握，當時全市場熱門話題是「川普交易」--如何做多「川普2.0」嘉惠的資產，或放空因他二度入主白宮而看跌的資產。

華茲全代會演說17歲兒激動淚挺 美保守派名嘴嘲諷「怪異」挨轟刪文

美國保守派名嘴柯爾特在社群媒體發文，嘲諷民主黨副總統候選人華茲患有學習障礙與過動症的兒子表現「怪異」，她現已刪文，但這番...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。