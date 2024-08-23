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民主黨全代會落幕！亮點不只賀錦麗 外媒彙整「4要點」值得回顧

中央社／ 芝加哥22日綜合外電報導
美國民主黨全國代表大會落幕，副總統賀錦麗發表獲提名角逐白宮大位的壓軸演說博得滿堂彩。 法新社
美國民主黨全國代表大會落幕，副總統賀錦麗發表獲提名角逐白宮大位的壓軸演說博得滿堂彩。 法新社

美國民主黨全國代表大會今天晚間落幕，副總統賀錦麗發表獲提名角逐白宮大位的壓軸演說博得滿堂彩，但為期4天冠蓋雲集又洋溢歡愉和希望氛圍的全代會，亮點不只有賀錦麗。

民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）於8月19日至22日在芝加哥舉行，法新社彙整出值得回顧的要點：

●星光熠熠

脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）搶盡鋒頭，並呼籲選民「選擇喜悅」，盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）也出場獻唱歌曲。

還有美國全方位藝人約翰傳奇（John Legend）嗨翻整個會場，印度裔女星明蒂卡林（Mindy Kaling）分享她與賀錦麗（Kamala Harris）一同上烹飪節目的往事。

綜藝秀「週六夜現場」（Saturday Night Live）固定班底肯南湯普森（Kenan Thompson）拿封面寫著「2025年計畫」（Project 2025）的書本登台，該計畫被視為跟共和黨總統候選人川普（Donald Trump）有關。

「2025年計畫」由保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）主導，內容主張大幅改革聯邦政府，包括削減若干聯邦機關、大規模擴張總統權力。但前總統川普上個月已表示，他與這項計畫無關。

●親情流露

賀錦麗副手人選、明尼蘇達州州長華茲（TimWalz）的17歲兒子葛斯．華茲（Gus Walz）抹去喜極而泣的眼淚，指著接受民主黨副總統人選提名的華茲，啜泣說著：「那是我爸爸！」

賀錦麗的丈夫任德龍（Doug Emhoff）也是另一個讓人難忘的記憶點，他登台演說，回顧往昔兩人熱戀期間甜蜜又搞笑的點滴。

美國現任總統拜登（Joe Biden）的女兒艾希莉．拜登（Ashley Biden）向父親致敬，堪稱民主黨全代會開幕之夜的亮點。

歐巴馬夫婦魅力不減

前總統歐巴馬（Barack Obama）與蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）伉儷於全代會第2天現身，賦予這場政治集會明星魅力，時光彷彿又回到2008年。

歐巴馬發表演講嘲諷川普讓全場笑翻，但反觀蜜雪兒．歐巴馬，她侃侃而談「希望的感染力」，被譽為民主黨全代會週的最受好評演說。

●向拜登告別

拜登於民主黨全代會首日發表感動人心的演說，不過就在數週前，拜登原本以為他會是這次大會的主角。

在第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）和賀錦麗的陪同下，這位從政生涯超過半世紀、年長又資深的民主黨人最終交棒了。

拜登宣稱：「民主已經獲勝，民主已經實現，而如今務必守護民主。」現場聽眾也多次起立鼓掌向他致意。

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