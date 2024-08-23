賀錦麗全代會提名演講 川普發40多條文章怒轟：3年半什麼都沒做

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗22日晚間向民主黨全國代表大會發表接受提名的演說，而共和黨對手、前總統川普不只上網即時憤怒地發文回應，還打電話到福斯新聞的談話節目，繼續批評賀錦麗「為什麼不做她正在抱怨的事情」。

根據ABC新聞報導與川普自家社群媒體平台Truth Social，當賀錦麗開始演講，川普隨即發文批評，據稱前後發了40多條文章，一方面澄清自己對她提及議題的立場，同時對演說的內容大加批評。

當賀錦麗為演講進行收尾時，川普抨擊「她在3年半的時間裡什麼都沒做，只是嘴巴上說說，這就是她今晚正在做的事情，抱怨一切，卻什麼都沒做！」。

川普認為，「她應該馬上離開演講，前往華府，關閉邊境，允許賓州和其他地方進行水力壓裂（fracking），並開始做她在抱怨還沒做的事情！」

賀錦麗演講完畢後，川普立刻電話連線福斯新聞的談話節目，再次重申自己認為哈里斯抱怨過頭了，「她還有4個半到5個月的時間，馬上就可以去那裡。她可以做所有的事情，很多她正在談跟抱怨的事情」。

紐約時報轉述，川普告訴福斯新聞主播貝爾（Bret Baier）跟麥克卡倫（Martha MacCallum），賀錦麗的演講「很多抱怨」，並主張她在副總統期間並沒有太多的成就，「她談到的所有這一切，『我們會做這個，我們會做那個，我們會做所有事』，但她什麼都沒做！」。

川普抱怨，「她沒談到中國，她沒談到水力壓裂，她沒談到犯罪」，只在民主黨全代會的會場做了妥協，「這是一個漂亮的空間」。