民主黨全代會網紅雲集 借助社群影響力催票

民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗的競選團隊邀請網紅出席本週舉辦的民主黨全國代表大會（DNC），希望能藉由網紅影響力催票，在11月打敗共和黨總統候選人川普。

法新社報導，Instagram和TikTok網紅在民主黨全代會受到熱情款待，包括免費酒水、遊艇派對、VIP所有權限和其他並未提供給傳統媒體的特殊待遇。這場舉辦在芝加哥政治集會，更像是一場慶典。

在各大社群平台共有630萬追隨者的薩莫拉（Benjamin Zamora）說：「人們必須意識到這些創作者之中，很多人擁有比CNN、紐約時報（The NewYork Times）、環球電視台（Univision）、世界電視台（Telemundo）、美國廣播公司（ABC）等更多的受眾。」薩莫拉曾是記者，離開新聞業後成為網紅。

他在芝加哥聯合中心（United Center）發表上述言論。現場預留許多房間，為網紅供應多種酒水和頂級肋排三明治。

社群網紅與主流媒體所獲待遇相去甚遠，但薩莫拉認為如此差異是合理的。他表示：「民主黨全代會將內容創作者視為盟友，而媒體卻不是。」

作為開拓賀錦麗選民基礎的部分策略，超過200名網紅認可這是本次大會的新進展。

手持相機、燈光和麥克風的網紅們，比眾多媒體團隊能更自由地在會場內移動，並在藍色地毯上預留了採訪區域。

傳統媒體的保留區域則設在體育館外，除了水、強力空調和無線網路外，幾乎沒有奢侈品。（實習編譯：楊智恩/核稿：陳昱婷）/