快訊

警界醜聞曝光！林明佐謀大隊長之位 傳「履歷」求關說

用中華電信Wi-Fi慘被駭還進警局！苦主急呼「要注意」 遭網打臉揪2大問題

藍告發罷樑團體違法募資 洪孟楷轟：民進黨非罷樑不可

傳碧昂絲現身民主黨全代會演出 公關否認

中央社／ 芝加哥22日綜合外電報導
美國「好萊塢報導」指出，美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）的一位公關表示，碧昂絲不會在今天民主黨全國代表大會的最後一晚登台演出。路透
美國「好萊塢報導」指出，美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）的一位公關表示，碧昂絲不會在今天民主黨全國代表大會的最後一晚登台演出。路透

美國「好萊塢報導」指出，美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）的一位公關表示，碧昂絲不會在今天民主黨全國代表大會的最後一晚登台演出。

路透社報導，在美國八卦媒體TMZ和「國會山莊報」（The Hill）報導稱碧昂絲將在民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）最後之夜壓軸演出後，並沒有接到官方的證實或否認。美國副總統賀錦麗今晚正式接受提名為民主黨總統候選人。

碧昂絲的一位公關告訴「好萊塢報導」（TheHollywood Reporter）：「碧昂絲從來沒有計劃參加…有關她將登台演出的報導不實。」

賀錦麗競選團隊拒絕對任何特別來賓發表評論。

賀錦麗採用碧昂絲的歌曲「自由」（Freedom）作為她競選活動的歌曲，並於本月19日在芝加哥登場時播放這首歌曲，加深外界猜測碧昂絲將登台演出的可能性。

據報碧昂絲已同意賀錦麗陣營使用這首歌。她先前聲援過民主黨，包括在上次總統大選中支持現任總統拜登。

在2020年美國總統大選前，碧昂絲曾於社群媒體平台Instagram上發文並上傳照片，當中可見她戴著印有拜登與賀錦麗名字的口罩，並鼓勵她的數以百萬計粉絲投票，她寫道「來吧，德州！#投票」。

民主黨 碧昂絲 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗批川普不正經：選他當總統後果極為嚴重

賀錦麗全代會演說放閃 祝丈夫結婚10週年快樂

賀錦麗多族裔身分 反映美國人口演變趨勢

美民主黨全代會最終日！傳碧昂絲將登台獻唱這首歌 表態挺賀錦麗

相關新聞

影／裴洛西演說前口袋掉出衛生紙？引網友狂猜 知情者曝實際用途

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）21日在民主黨全代會上登台演說時，一張白色紙張疑似從褲子掉落，引發網友...

眾院共和黨質疑華茲親中、促FBI調查 華茲斥扭曲事實

眾院監督暨問責委員會宣布將大舉調查民主黨準副總統提名人華茲與中國來往的關係，理由是他多次率團前往中國訪問，要求聯邦調查局...

賀錦麗選華茲而非賓州州長夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日正式宣布，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔。前總統兼共和黨總統...

芝大民調：亞裔青年關心經濟 傾向投賀錦麗

根據芝加哥大學政治研究所(University of Chicago Institute of Politics)和 G...

從民調分析：小甘迺迪退選 可能有助於川普選情

獨立總統參選人、已故總統約翰．甘迺迪(John F. Kennedy)的侄子小羅勃．甘迺迪(Robert Kennedy...

美企財報會議熱議總統大選、白宮 凸顯憂心政策不確定性

隨著美國總統選戰升溫，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）的政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。