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加州川粉動員向民主黨嗆聲 高喊「川普寶貝加油」

中央社／ 舊金山22日專電
美國副總統賀錦麗今天接受民主黨提名，上百名川普支持者同天聚集加州灣區嗆聲，以船隻遊行方式砲轟民主黨。圖為川普22日在亞利桑納州競選造勢。(歐新社)
美國副總統賀錦麗今天接受民主黨提名，上百名川普支持者同天聚集加州灣區嗆聲，以船隻遊行方式砲轟民主黨。圖為川普22日在亞利桑納州競選造勢。(歐新社)

美國副總統賀錦麗今天接受民主黨提名。上百名川普支持者同天聚集加州灣區嗆聲，以船隻遊行方式砲轟民主黨，有人身穿印有川普遭槍擊時振臂歡呼照的T恤激動高喊，「我們受夠了」、「川普寶貝加油」。

民主黨全代會今天進入最高潮時刻，賀錦麗（Kamala Harris）接受提名並發表演說，她的出生地奧克蘭和發跡地舊金山舉辦觀看派對等活動力挺「自家人」；加州灣區的川普（Donald Trump）支持者則動員集會，痛斥民主黨毫無作為。

「川粉」傍晚過後陸續抵達灣區中半島的福斯特市（Foster City）湖岸邊，大批群眾有人戴著印有「讓美國再次偉大」的紅色帽子、有人穿上印有川普遭槍擊振臂歡呼照的T恤，大力揮舞著美國國旗和川普贏得選戰的旗幟力挺共和黨。

這場集會活動以船隻遊行方式進行，10艘掛著旗幟的船隻依序通過湖岸邊，每當船隻經過時，岸上川粉便高喊「川普寶貝加油、加油、加油」、「川普寶貝戰鬥、戰鬥、戰鬥」，呼應川普上個月在賓州造勢遭槍擊、振臂疾呼的口號。

穿著「戰鬥T恤」的霍德菲德（Jackie Holderfield）接受中央社訪問時對槍擊事件仍憤憤不平，「這起事件是有計畫、有組織的，他們（策畫者）都會被補」。

霍德菲德說，「我們一直保持清醒，等待其他人跟上腳步，但有些人可能永遠都不會清醒」；她說，「我看到川普為美國所做的事，也看到這屆政府為美國所做的事，我們已經受夠了」。

帶著女兒參加集會的蓋洛威（Joseph Galloway）告訴中央社，他不是共和黨人、也並非民主黨人，但是對加州政治人物感到失望，「從邊境問題、芬太尼毒品危機、到遊民問題」，因此他會投川普一票。

多位民眾同聲表示對經濟和邊境問題尤其不滿。高舉著「婦女支持川普」旗幟的巴特勒（Terry Butler）深信，「他（川普）會保護我們（美國人民）的安全，讓我們遠離戰爭，他會改善經濟和能源，讓我們重新實現能源自主」。

扎圖洛夫斯基夫婦（Zatulovsky）則說，他們1979年移民美國，現在已經退休，當年他們是合法入境，現在很多人則是非法穿越邊境，美國社會還必須承受非法移民衍生的問題；另外，不斷攀升的物價、油價，也讓他們備感壓力。

扎圖洛夫斯基夫婦也批評民主黨除了罵川普，卻端不出經濟牛肉政策。

女朋友來自台灣的畢斯利（Doug Beasley）則批評，美國媒體現在大部分偏向民主黨，「你何曾聽過一些媒體提到川普的新政策，比如他的外交政策？」他也認為共和黨對台灣較為友善，「看看哪個政黨更能支持台灣和台灣的利益」。

隨著賀錦麗接受提名，美國總統大選競爭更趨白熱化，自1992年後，加州一直是民主黨鐵票區，且擁有55張選舉人票，共和黨一直希望突破但仍具挑戰。

川普 民主黨 美國大選 賀錦麗

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