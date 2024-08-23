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賀錦麗批川普不正經：選他當總統後果極為嚴重

中央社／ 芝加哥22日綜合外電報導
美國副總統賀錦麗（右）與共和黨對手川普（左）。美聯社
美國副總統賀錦麗（右）與共和黨對手川普（左）。美聯社

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天在民主黨全國代表大會（DNC）最後一天登台接受提名角逐總統，她稱川普是不正經的人，選他當總統引發的後果將極為嚴重。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，賀錦麗警告：「就很多方面來說，川普是一個不正經的人，但讓川普重返白宮，引發的後果將極其嚴重。」

賀錦麗提到川普擔任總統時的「混亂與災難」日子，並指出川普在2020年競選連任落敗時，竟對大選結果提出質疑。

她說：「川普試圖丟掉你們的選票。當他失敗時，他派出武裝暴徒到美國國會山莊攻擊執法人員。當他黨內的政治人物懇求他命令暴徒停止攻擊並提供援助時，他卻反其道而行，還搧風點火。」

賀錦麗也強調川普在封口費案中遭判犯下34項重罪，審理他民事誹謗案的聯邦陪審團裁定，前總統川普曾性侵作家卡洛爾（E. Jean Carroll）。

賀錦麗說：「由普通美國人組成的陪審團判定他犯下詐欺罪，還額外判定他犯下性侵罪。」

川普 美國大選 賀錦麗

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