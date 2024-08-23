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賀錦麗全代會演說放閃 祝丈夫結婚10週年快樂

中央社／ 芝加哥22日綜合外電報導
賀錦麗夫婿任德龍。(路透)
賀錦麗夫婿任德龍。(路透)

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天在民主黨全國代表大會發表演說，開場時先祝她的丈夫任德龍（Doug Emhoff）結婚10週年快樂，任德龍也大方回送飛吻。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天是民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）最後之夜，也是這對夫婦結婚10週年紀念日，賀錦麗將在會中接受民主黨提名為總統候選人，以在11月與共和黨候選人川普一較高下。

賀錦麗說：「首先，我要感謝我最棒的丈夫道格（任德龍），他是我的神隊友，也是柯爾（Cole）和艾拉（Ella）最棒的父親。週年快樂，道格。我非常愛你」。任德龍隨即回送飛吻，從嘴型來看，他似乎也在說「愛妳」。

「哈芬登郵報」（HuffPost）說，對賀錦麗而言，無論是在職涯或個人生活上，今天都是重要的一天。

她在民主黨全代會發表政治生涯中最重要的一場演說前，先在社群平台X發文，紀念結婚10週年。

賀錦麗寫道：「週年快樂，道格。除了你之外，我不想與任何人一起踏上這段旅程。」

民主黨 美國大選 賀錦麗

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