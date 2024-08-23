全代會最高潮！賀錦麗正式接受提名成民主黨總統候選人

美國副總統賀錦麗22日晚間在民主黨全代會上正式接受提名，成為民主黨總統候選人，於11月角逐白宮大位。

賀錦麗穿著全黑西裝致詞，首先感謝丈夫與總統拜登，接著談及自己的成長經歷，包括她的母親獨自從印度移民到美國的奮鬥過程，以及她因為中學時期的好友被繼父性侵，啟發她立志成為檢察官的故事。

作為檢察官，賀錦麗聲稱，她是以人民的角度來審理案件，代表每一個在美國生活奮鬥的人，傷害一人就是傷害全體美國人，無論身分、種族、黨派為何。

賀錦麗強調了中產階層對美國的重要性，承諾會創造「機會經濟」，令所有人都有成功的機會，同時推動經濟發展和降低生活成本。她又批評對手川普只考慮自己，他提出的關稅政策亦會導致負面影響。

此外，賀錦麗還提及邊境安全和國家安全，稱將支持烏克蘭和捍衛以色列，呼籲結束加薩戰爭，稱自己全心全意愛著國家，希望大家放下所有分歧，以美國人的身分打拚，美國已準備好向前邁進，並在演說尾聲時強調，以身為美國人自豪，更向群眾喊話「讓我們為此奮鬥吧」。

稍早有消息指，歌壇天后碧昂絲也將登台演出，替賀錦麗助陣，但目前仍未出場。