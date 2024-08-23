賀錦麗多族裔身分 反映美國人口演變趨勢

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的父親來自牙買加，母親生於印度，兩人都是移民，賀錦麗的出身反映出美國不斷變化的人口組成。

路透社報導，賀錦麗今晚將在芝加哥登上民主黨全國代表大會的舞台，接受民主黨正式提名為2024年總統大選候選人，屆時她將代表美國成長最迅速的種族類別。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，約4200萬名美國人為多族裔，占總人口的13%。美國人口調查於2000年首次允許民眾勾選多族裔，當時這個類別的占比還只有2%。

美國長期號稱是個「大熔爐」，匯聚了來自全球各地的族群，但實際上，在1960年代制定民權法規之前，有些州合法實施種族隔離政策，禁止跨種族通婚的法律甚至要到1967年才被推翻。

後來社會迅速改變。2008年，歐巴馬當選為美國首任非裔總統；如果賀錦麗於11月當選，將成為美國首位亞非裔女總統。

倡議組織「美國之路支持者」（People for theAmerican Way）會長麥瑞克（Svante Myrick）的父親是非裔，母親是白人；他說：「50年後，我們生活在一個可以看著第2位混血總統（上台）的世界，這很美妙。」

美國的未來會更多元。在多族裔群體中，絕大多數人不到44歲，1/3還是兒童。

在不斷縮小的美國白人多數族群中，有些人對這種趨勢感到困惑、不滿，甚至更負面的情緒。共和黨總統候選人川普上月在一場非裔記者活動上錯誤描述賀錦麗從印度裔轉為非裔，引來批評。

川普當時說：「我不知道她到底是印度人還是黑人…但各位知道嗎，我兩種都尊重。」

賀錦麗長期以來都認同雙親的血統。川普的言論，讓一些多族裔群眾想起自己也曾被要求在不同血統中擇一的經驗。

民主黨人表示，賀錦麗的成長過程使她成為一名更好的美國領袖。

民主黨籍聯邦眾議員佛羅斯特（Maxwell Frost）在政治新聞網站Politico於民主黨全代會場邊舉辦的活動上說，「一個人擁有多重經歷是一種財富」，因為這強化了賀錦麗代表美國各族群立法和提出主張的能力。佛羅斯特自己也具有黎巴嫩、波多黎各和海地血統。

賀錦麗的競選團隊和川普的發言人均未置評。

美國每年都有數以千計種族仇恨犯罪的紀錄，根據聯邦調查局（FBI）資料，2022年就有232起針對多族裔人士的犯罪。

即使賀錦麗在2020年大選中當上副總統，總統拜登與她的政府也將種族正義視為優先要務，但研究人口趨勢的達特茅斯學院（Dartmouth College）歷史學教授戴蒙特（Matthew Delmont）說：「很遺憾地，我們確實進入了一段強烈反對的時期。」