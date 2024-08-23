柯林頓酸川普 開口老是「我、我、我」

美國前總統柯林頓廿一日在民主黨全國代表大會上表示，川普就像是個演出前開嗓的男高音，老是說「我、我、我」，如果賀錦麗當上總統，每一天的開始都會是「你、你、你」。

滿頭白髮、步履緩慢的柯林頓說，雖然他剛過七十八歲生日，「我還是比川普年輕」。

一九九六年，柯林頓在芝加哥聯合中心接受民主黨提名為總統候選人，廿八年後柯林頓重回舊地發表支持賀錦麗的演說。柯林頓入主白宮時年僅四十六歲，是美國力史上第三年輕的總統，僅次於羅斯福跟他兒時偶像甘迺迪。

柯林頓開場不久就提到宣布退選的總統拜登，表示拜登帶領國家走出疫情和經濟衝擊，重振國際聯盟，支持烏克蘭，努力推動中東停火，這是政治家們都覺得很難的事情。

柯林頓表示，「他主動放棄政治權力，華盛頓了解這個道理，他也是。」他感謝拜登的勇氣、同理心及犧牲。全場在柯林頓談到拜登時，高呼「感謝喬（拜登的名字）。」

柯林頓聲音沙啞但妙語如珠，他說，「兩天前我七十八歲了，我想小小虛榮一下：『我依然比川普年輕。』」柯林頓與川普都是七十八歲。

柯林頓建議大家，下次聽川普演說，不用算他說多少謊，算一算川普說了幾次「我」。他說，若賀錦麗是總統，每天的開始都會是「你、你、你。」

他表示，在這場選戰中，「賀錦麗是唯一有遠見、經驗、氣度、意志及滿懷喜悅，無論日子好壞，都會為我們發聲的人。」

喜歡吃麥當勞的柯林頓說，賀錦麗年輕時曾在麥當勞工作，每天都會向每個人展開笑容問候，「她可能是唯一比我花更多時間在麥當勞的總統，我們需要歡樂總統賀錦麗來領導我們」。

在柯林頓登場前，大會播放一段簡短影片，畫面是前總統川普與鴻海創辦人郭台銘二○一八年在威斯康辛州動土的畫面，嘲諷川普大肆宣傳威州投資案最後雷聲大雨點小。

除了柯林頓，美國脫口秀主持人歐普拉廿一日也上台支持賀錦麗，反擊共和黨副總統候選人范斯稱賀錦麗是「無孩女貓奴」。