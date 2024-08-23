場邊觀察／「教練」華茲打親和牌 扮啦啦隊長

民主黨副總統候選人華茲廿二日在全代會演說，彷彿重回廿年前美式足球時光，民主黨給華茲的人設是「教練」，而他也很接地氣把選民當鄰居，把支持者當球員，鼓勵大家全力衝刺，同時謹守副手原則，不拋出政策，只做啦啦隊長，不做美國隊長。

華茲的老朋友、聯邦參議員柯洛布查和昔日學生英格曼介紹華茲，找來華茲指導過的足球隊員和教練們在舞台上一字排開，當年的高中生如今都是中年大叔，他們穿上足球隊服走出來，搭配節奏明快的進行曲，當場上演中年熱血感動回憶殺，華茲妻子格溫也很入戲，在台下高舉拳頭喊著加油。

民主黨總統被提名人賀錦麗、共和黨總統候選人川普和副總統候選人范斯，或多或少都帶著上層社會或人生勝利組的氣質，只有華茲從長相到經歷都很接地氣，他展現的不是州長華茲，而是教練華茲，進一步拉近跟選民的距離，畢竟州長可能一輩子都碰不到，而誰的青春期沒經歷過幾個教練。

怪異（Weird）是華茲最早給共和黨人貼上的標籤，在這場對他來說十分重要的演說中，他拿來批評保守派的二○二五計畫，在川普怎麼甩都甩不掉的時候，繼續給這兩者畫等號。

不過，華茲並不拋出政策，他只是重複了民主黨的政策方向，覆述了民主黨的政績，沒有任何新亮點。

華茲教練在場邊鼓舞球員積極進攻，鼓勵支持者一寸一寸地推進，要他們相信賀錦麗。

對手范斯接受提名演說超過五十分鐘，雖然也是從家庭背景出發，帶出中西部和鐵鏽帶人民長期的相對剝奪感，引出這些地區民眾對政府的不滿和抱怨，承諾川普會讓美國再次偉大。

華茲的演說只有十五分鐘，提了川普和范斯卻沒著墨太多，呼應賀錦麗要打快樂選戰的基調，並與共和黨選戰打法做出區隔。