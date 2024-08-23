華茲接受提名：翻過川普這一頁

美國明尼蘇達州州長華茲廿一日在芝加哥聯合中心接受提名，成為民主黨副總統候選人，搭擋現任副總統賀錦麗角逐今年總統選舉；他說，賀錦麗當總統，會替中產階級減稅、降低處方藥價格、讓人民買得起房，且為人民的自由而戰，賀錦麗準備好了，「讓我們翻過川普這一頁」。

華茲曾任教師和足球隊教練，現場安排華茲的昔日學生英格曼和參議員柯洛布查介紹華茲；華茲出場後，現場支持者高舉「華茲教練」標語。

華茲對全場黨代表說，「接受你們的提名角逐美國副總統，是我畢生榮幸」。

華茲演說十五分鐘，他說他在內布拉斯加州只有四百人的巴特鎮長大，高中班上有廿四個孩子，沒有人進耶魯大學；即便如此，鎮上所有人都會相互照顧並做出貢獻。這段話顯然在對比出身鄉村最後到耶魯求學的共和黨副總統候選人范斯。

華茲細數在明州執政成果，包含替中產階級減稅、降低處方藥價格、協助人們擺脫醫療債務、確保孩子們不挨餓，天天都吃得到早餐和午餐；尤其是生育自由和墮胎權，「我們尊重鄰居的個人決定，即使我們自己不這麼做，我們也有一條黃金原則：『管好你自己的事。』」

華茲表示，共和黨人口中的「自由」，是政府可以插手墮胎、大公司可以汙染空氣和水；他所希望的自由，是為自己和所愛的人創造更好的生活，有醫療決定的自由，也有孩子可以安全上課免受槍枝暴力威脅的自由，「我是退伍軍人、我是獵人，我也是一位父親，我相信憲法第二修正案（保障擁槍權），但我也相信我們的首要責任是確保孩子的安全。」

批「二○二五計畫」怪異危險

話鋒一轉，華茲開始批評共和黨總統候選人川普及其副手范斯，批評他們假裝對保守派執政願景「二○二五計畫」一無所知，並稱這項計畫獨厚富人和極端分子；若川普重返白宮，會提高中產階級生活成本，廢除歐記健保、社安金和聯邦醫療保險計畫，還會推動禁止墮胎。

華茲說，二○二五計畫怪異、錯誤且危險，「我們不走回頭路」；他說，賀錦麗當總統，會降低中產階級負擔、與大藥廠對抗來降低處方藥價格、讓人民買得起房，也會為自由而戰，美國會成為一個沒有兒童挨餓、沒有社區落後、沒有人被告知這裡不屬於他們的地方。