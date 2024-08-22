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「華茲夫人」成民主黨全代會焦點 治療不孕方式惹議

中央社／ 芝加哥21日綜合外電報導
美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與夫人關（Gwen Walz）。圖／美聯社
美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與夫人關（Gwen Walz）。圖／美聯社

美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與夫人關（Gwen Walz）因治療不孕問題引爆爭議之際，在今天的民主黨全國代表大會上，關成為各界矚目焦點。

法新社報導，這位58歲教師和她的夫婿，都是平易近人的個性。

民主黨人希望，這對夫婦能夠幫忙賀錦麗吸引中部地區的選票。

在昨晚的大會上，關嚐到了明星的滋味，當時前總統歐巴馬稱讚華茲樸素的法蘭絨襯衫，說襯衫「來自他的衣櫃，而且經歷過一些事情」。

會場的大螢幕隨即出現關的畫面，她對歐巴馬的發言鼓掌、點頭，並在空中揮舞雙手。

但這位可能成為下一任美國「第二夫人」的女性，在大會播出的影片中，展現更多私人的一面。

她描述了與華茲的相遇，當時他們都在內布拉斯加州一所高中教書，那裡的學生形容他們「有點像」時任總統柯林頓和他的妻子希拉蕊。

她在影片中說道：「我們共用一間教室，中間有一個隔板，他的班級比我的吵很多，我可以聽到他的學生有多投入。」

她也在影片中提到求子方面的掙扎。

生育治療使這成為可能，我們的女兒名叫『希望』（Hope）是有原因的。」

華茲競選時也常提到這個問題，用以警告共和黨人想要限制民眾墮胎和取得體外人工受精（IVF）。

但關本週在大會前接受雜誌訪問，透露他們使用的生育治療方式並非體外人工受精時，共和黨人抱怨連連。

這對夫婦採用的是人工授精（Intrauterine Insemination），也就是直接把精子放入子宮。

華茲的共和黨對手范斯（J.D. Vance）指責華茲，「謊稱透過體外人工受精擁有一個家庭，誰在這樣的事情上撒謊呢？」

但民主黨人會認為，這對夫婦的故事會讓狀況類似的選民有共鳴。

川普 生育 美國大選 華茲 賀錦麗

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