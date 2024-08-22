裴洛西讚賀錦麗具政治敏銳與策略 艱困選舉能勝出

美國聯邦眾議院前議長裴洛西今天在民主黨全代會演說時感謝總統拜登，並稱讚賀錦麗以有尊嚴、優雅的姿態獲得民主黨提名，並選擇華茲擔任副手，從「政治上」看來，她具有贏得艱困選舉的敏略度及策略。

裴洛西（Nancy Pelosi）出場迎來黨代表熱情歡呼，不斷高喊「南西、南西」。

裴洛西演說時先稱讚拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）4年來的政績，證明民主黨執政可以創造工作機會、強化基礎建設等，是「近代史上最成功的一任」，都要歸功於拜登。

她相信，賀錦麗能讓美國再邁向高峰。

裴洛西與賀錦麗同樣來自加州，兩人有數十年的交情。裴洛西稱讚賀錦麗是具實力、智慧、口才的政治領袖，充分展現在她近期主打的女性生育自主權議題。

「我們必須選擇那些相信自由和公正選舉、尊重和平權力轉移的領袖，選擇再清楚不過了，」裴洛西說。美國前總統川普（Donald Trump）2020年總統大選連任失敗，2021年1月6日國會山莊發生川普支持者阻撓認證選舉結果的暴力事件，裴洛西當時是眾議院議長。

裴洛西說，歷史上從來沒有一位美國總統「如此厚顏無恥地襲擊」民主制度的基石，擁抱政治暴力，背叛就職時的誓言。「我們不要忘記是誰在1月6日襲擊民主，就是他」；也不要忘記那天是誰拯救了民主，「是我們」。

拜登6月27日與川普辯論表現失常，黨內湧現要他退選的聲浪，他7月21日做出決定。媒體至今廣泛報導，裴洛西是勸退拜登的關鍵之一，也傳出拜登仍耿耿於懷，兩人一度沒講話。裴洛西也多次受訪談及此事，但沒有透露太多。

她今天稍早在芝加哥參加論壇時，再度被問到，是否曾警告拜登，以他當時的民調，可能牽累民主黨國會選舉。裴洛西說，她不會把她與拜登的對話拿出來講。她稱拜登做了很大的犧牲，展現偉大的愛國精神。