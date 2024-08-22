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全代會場外爆衝突56人被捕 第3天挺巴示威趨平靜

中央社／ 芝加哥21日綜合外電報導
圖為美國民主黨19日全代會場外聚集上萬人抗議，反對美國在加薩戰爭中支持以色列，沿路高呼解放巴勒斯坦。特派記者黃惠玲攝影／報系資料照
圖為美國民主黨19日全代會場外聚集上萬人抗議，反對美國在加薩戰爭中支持以色列，沿路高呼解放巴勒斯坦。特派記者黃惠玲攝影／報系資料照

美國民主黨全國代表大會今天第3天，數以百計親巴勒斯坦抗議者湧入工會公園，其中包括帶著孩子的家長，這與前一晚警察和抗議群眾發生暴力衝突導致56人被捕形成鮮明對比。

美聯社報導，48歲民眾舒克（Raed Shuk）帶著2歲的兒子來到工會公園（Union Park）。舒克的父母是巴勒斯坦人，他說他們參加過很多次集會，他的兒子已經熟記抗議口號。

他談到加薩走廊（Gaza Strip）議題時說：「我想讓孩子從這次經歷中了解到，永遠都要為自己捍衛權利，並且和平抗議。」

聯合中心（United Center）附近的集會是由巴勒斯坦和阿拉伯社區組織「美國巴勒斯坦社區網絡」（U.S. Palestinian Community Network）所策劃。

一個由200多個團體組成的聯盟事先已獲當局批准於本週舉辦集會和遊行，但與昨天晚上發生警民激烈衝突背後的團體沒有關聯。

綠黨（Green Party）總統候選人史坦（Jill Stein）參加今天的集會，並批評警察使用武力，稱他們「無所不在」。

她在接受美聯社採訪時表示：「為了壓制我們的抗議，這絕對是對美國人民的恐嚇。這絕對侵犯了我們的基本民主權利。」

芝加哥警察局長史奈林（Larry Snelling）今天表示，在距離民主黨全代會舉行地點聯合中心約3.2公里的以色列領事館外被捕的人，「意圖行使暴力和破壞行為」。

芝加哥警方表示，被警方拘留的30人因妨害治安行為被開出傳票。根據警方說法，1人被控拒捕重罪，9人遭控妨害治安行為、妨害公務、毆打、攻擊和刑事毀壞財產等輕罪。

川普 美國大選 賀錦麗

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