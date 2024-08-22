快訊

想換屋！陳佩琪證實「看上億豪宅」最新發文列4點說明過程

日本羽賽／26分鐘拍下烏克蘭女將！戴資穎8強就位

民粹搞垮國家？斯洛伐克受威脅的司法獨立啟示錄

愛貓女士說惹議！戴琪、蘇維思用亞裔梗「穿凱蒂貓球衣」反擊范斯

中央社／ 芝加哥21日專電
戴琪(左)、盛次(右)穿上kitty衣服。特派員黃惠玲／攝影
戴琪(左)、盛次(右)穿上kitty衣服。特派員黃惠玲／攝影

共和黨副總統候選人范斯曾說民主黨總統候選人賀錦麗是「無兒無女的愛貓女士」。美國貿易代表戴琪、勞工部長蘇維思今天穿上印有凱蒂貓的球衣，幽默反擊，笑說亞裔美國人都懂這個梗。

戴琪、蘇維思都是台裔的拜登（Joe Biden）政府官員，也都是民主黨員。她們今天出席民主黨全代會的亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）社群會議，從范斯貶抑無子女者的言論、談到對賀錦麗的認識，幽默風趣，台下笑聲不斷。

戴琪說，她加入民主黨很久，昨天特地帶先生參加全代會，這對他們都是初體驗，不巧他鼻子不舒服。美國前總統歐巴馬夫婦演講時，她聽到他流鼻水，但她太專心，之後才轉頭問他有沒有帶緩解藥，他說：「不是，我是在哭」。

昨天的全代會以慶祝的方式，由各州黨代表形式性地提名賀錦麗（Kamala Harris）與華茲（Tim Walz）為正副總統後選人。

俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）在2021年曾說賀錦麗等民主黨人是「無兒無女的愛貓女士（childlesscat ladies）」，藉此質疑他們願意對國家投入的程度。他獲得共和黨總統候選人川普提名為副手後，這番話又被翻出來檢視。

范斯這番話衍生很多以貓為主題的T-shirt，來嘲諷他的觀念。戴琪也特地穿上亞洲人熟悉的凱蒂貓球衣，希望帶來歡樂氣氛，「相信在場的人都懂」。

蘇維思發言時卻說，「我其實一點不喜歡貓，很抱歉。不過凱蒂貓可以」。戴琪這時搶起蘇維思的麥克風說：「她不是貓，她是小女孩！」

蘇維思說，她們穿這件球衣是為了嘲諷、重新詮釋范斯「糟透了的談話」，能用這種幽默的方式回應他很棒。但是，「我們不應該生活在一個（作為參議員的）高層官員會說出這種話、然後我們還要想辦法適應它的國家」。

她們也分享對賀錦麗的認識。

戴琪說，賀錦麗2017年選上聯邦參議員，民主黨須在國會與川普政府「格鬥」。在司法委員會的賀錦麗質詢大法官提名人時，展現檢察官的「卓越、紀律、毅力和堅韌」，她從此對賀有強烈認同，「她一直在保護那些沒有能力保護自己的人」。

蘇維思說，她認識賀錦麗10多年。當時她在加州州政府勞工與勞力發展廳的勞工委員會辦公室，負責確保勞工法令執行、處理雇主未正常支付勞工應得工資等問題。賀錦麗是加州檢察長，主動跟她取得聯繫，希望合作處理勞工議題。

蘇維思說，賀錦麗特地在加州檢察長辦公室成立專責單位，現在仍在運作，「她就是這樣的人」，「這是為什麼我很興奮能選她當我們的總統」。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

【即時短評】鄰家大叔華茲 翻身底層范斯 白男交手好戲連台

賀錦麗一個月募5億美元 歐巴馬站台力挺人氣沸騰

賀錦麗副手華茲施展魅力 民主黨全代會上大受歡迎

賀錦麗丈夫全代會致詞 聊兩人故事吸選票

相關新聞

【即時短評】鄰家大叔華茲 翻身底層范斯 白男交手好戲連台

同樣出身中西部鄉村，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）有著截然不...

諷范斯 華裔高官戴琪、蘇維思穿kitty服變身「貓夫人」

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)、勞工部部長蘇維思(Julie Su)及白宮亞太裔高級聯絡...

眾院共和黨質疑華茲親中、促FBI調查 華茲斥扭曲事實

眾院監督暨問責委員會宣布將大舉調查民主黨準副總統提名人華茲與中國來往的關係，理由是他多次率團前往中國訪問，要求聯邦調查局...

賀錦麗選華茲而非賓州州長夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日正式宣布，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔。前總統兼共和黨總統...

「帶他們回家」 以哈衝突人質父母全代會台上淚崩

一對孩子被巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯綁架未歸的父母21日在民主黨全代會講台淚崩，母親戈堡（Rachel Goldberg）說...

愛貓女士說惹議！戴琪、蘇維思用亞裔梗「穿凱蒂貓球衣」反擊范斯

共和黨副總統候選人范斯曾說民主黨總統候選人賀錦麗是「無兒無女的愛貓女士」。美國貿易代表戴琪、勞工部長蘇維思今天穿上印有凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。