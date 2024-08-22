美媒：獨立總統參選人小羅勃甘迺迪擬本週結束前退選

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國廣播公司（ABC）今天引述不具名消息人士報導，總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）計畫在本週結束前退選。

路透社報導，小羅勃甘迺迪競選團隊今天稍早時曾宣布，他將於23日在亞利桑那州向全國發表談話，屆時他將談論「當前歷史時刻和他的前進道路」。

小羅勃甘迺迪的競選搭檔夏納翰（NicoleShanahan）最近受訪時表示，小羅勃甘迺迪正在思考終結選戰，改與共和黨競爭對手川普聯手打拚。

夏納翰指出，作為獨立參選人，她和甘迺迪干冒著瓜分川普票源的風險，導致民主黨正副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與華茲（Tim Walz）在11月大選坐收漁翁之利。

川普 美國大選 賀錦麗

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