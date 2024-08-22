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獨立候選人 小甘迺迪可能改挺川普

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
美國總統選舉的獨立參選人小甘迺迪。(美聯社)
美國總統選舉的獨立參選人小甘迺迪。(美聯社)

在民主、共和兩黨確定正副總統候選人後，執意參選到底的獨立候選人小甘迺迪迫於情勢，可能改為支持前總統川普

路透報導，小甘迺迪競選搭檔妮可．夏納翰廿日受訪時透露，小甘迺迪正在考慮退選並支持川普；她說：「要不我們現在退選，要不和川普合作。」

川普廿日結束密西根造勢活動後，向有線電視新聞網表示，如果小甘迺迪退選並支持他，日後必予以重用：「他是一個才華橫溢的人、一個非常聰明的人，我認識他很久了。我不知道他正在考慮退選，但如果他考慮退選，我當然對他持開放態度。」

小甘迺迪透過社群媒體Ｘ發文回應：「一如既往，我願意與任何政黨領袖溝通，以進一步落實個人四十年來從政與競選生涯的服務目標。」

艾普索斯本月公布的民調顯示，小甘迺迪支持率僅有百分之四，不過外傳川普積極尋求小甘迺迪支持，夏納翰也透露，川普對其團隊提出的醫療保健政策很感興趣，雙方可以進一步合作。

川普 美國大選 賀錦麗

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