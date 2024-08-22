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「搶黑人工作」 蜜雪兒猛虧川普

聯合報／ 特派記者張文馨黃惠玲／芝加哥報導
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬。 歐新社
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬。 歐新社

美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬廿日登上民主黨全代會講台，稱讚賀錦麗是最夠格角逐總統的人之一，蜜雪兒拿共和黨總統候選人川普的爭議言論反諷川普，「找黑人工作（Black jobs）嗎？」

川普上月底在全國非裔記者協會活動批評母親來自印度、父親為牙買加移民的賀錦麗，指賀錦麗過去只宣傳自己是印度裔，現在只說自已是非裔，說賀錦麗「幾年前突然成了黑人」；此外，川普也曾質疑歐巴馬不在美國出生，沒資格擔任美國總統。

川普這次選戰主打非法移民議題，至少兩次表示，非法移民奪走非裔美國人的工作（Black jobs）和西班牙裔美國人的工作（Hispanic jobs）；類似字眼在部分有色人種眼中是一種輕蔑和羞辱，他六月底與拜登辯論也這麼說。

蜜雪兒說，川普盡一切努力讓人們怕「我們」，川普狹隘有限的世界觀，讓他在兩個辛勤工作、受過高等教育且成功的人士面前，備感威脅，而他們恰巧是非裔美國人。

蜜雪兒調侃川普現在競選美國總統，「誰來告訴他，他現在爭取的工作可能也是那些『黑人工作』之一？」

拜登退選後，歐巴馬夫婦積極支持賀錦麗，他們上月底致電賀錦麗表達支持的五十五秒影片，蜜雪兒告訴賀錦麗，「我的女孩卡瑪拉（賀錦麗的名字），我為你感到驕傲」，反映賀錦麗與歐巴馬夫婦關係密切，以及歐巴馬夫婦的人氣。

美國前總統歐巴馬（左）與夫人蜜雪兒（右）廿日在芝加哥民主黨全代會登台，力挺賀錦麗。（歐新社）
美國前總統歐巴馬（左）與夫人蜜雪兒（右）廿日在芝加哥民主黨全代會登台，力挺賀錦麗。（歐新社）

川普 歐巴馬 美國大選 蜜雪兒 賀錦麗

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