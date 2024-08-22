歐巴馬站台挺賀錦麗 痛批川普沉迷權力

美國民主黨全代會第二天，迎來黨內最強助選員前總統歐巴馬替總統被提名人賀錦麗站台；歐巴馬表示，他有信心協助賀錦麗贏得勝選，而美國已進入新篇章，他保證賀錦麗已經準備好擔任總統這個職務。

歐巴馬提醒，美國人已經見識過川普時代的混亂，川普是個沉迷於權力的人，如果回到白宮，會讓國家倒退；他說，「我們以前都看過那個電影，續集通常更糟。」美國政治兩極化已相當嚴重，他呼籲民眾必須團結，「未來十一周任務艱巨」。

歐巴馬是美國首位非裔總統，賀錦麗若勝選，則可望成為首位女性總統，且是亞非裔。

歐巴馬與賀錦麗政治理念志同道合，出身背景相似的兩人，過去廿年來相互支持；賀錦麗二○○八年甘冒風險，在黨內初選率先力挺歐巴馬，而未如黨內多數人支持前第一夫人希拉蕊．柯林頓，歐巴馬也適時回報。

當拜登總統決定退選後，賀錦麗致電通知上百人，前幾通打給家人；消息人士透露，歐巴馬排第三或第四位。在那之後，歐巴馬為她提供政治和人事建議，包括副手。

賀錦麗競選加州檢察長的負責人布羅考說：「她身上有歐巴馬的光環，他照亮她。」

知情人士說，歐巴馬廿日在民主黨全代會上的演說，講稿非常慎重，準備了至少三個月，以回報賀錦麗。

全代會第二天的主題是美國未來的大膽願景，除歐巴馬夫婦，賀錦麗夫婿任德龍和聯邦參議院民主黨領袖舒默等人廿日也上台助講。任德龍表示，賀錦麗為所有人挺身而出讓他感到自豪，若賀錦麗當總統，她的熱情會讓所有人都獲益；他稱賀錦麗是歡樂戰士，但必要時會展現強硬。

雖然民主黨已經透過線上會議，完成黨代表提名候選人程序，大會依然安排黨代表現場唱名表決，在唱完票時，連線到正在密爾瓦基造勢的賀錦麗與華茲，出現一小段驚喜。