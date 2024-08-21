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賀錦麗副手華茲施展魅力 民主黨全代會上大受歡迎

中央社／ 芝加哥21日綜合外電報導
美國副總統賀錦麗的競選搭檔華茲（Tim Walz）。 美聯社
美國副總統賀錦麗的競選搭檔華茲（Tim Walz）。 美聯社

美國副總統賀錦麗挑選的競選搭檔華茲（Tim Walz）今天將正式接受民主黨提名為副總統候選人，他在本屆民主黨全國代表大會（DNC）上施展魅力攻勢，已使他成為眾人寵兒。

路透社報導，民主黨全代會今天將進行第3天議程，除了華茲以外，將上台演講的重量級人士還有美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及現任運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

法新社報導，現年60歲的華茲在競選文宣上被描繪成「快樂戰士」，試圖散發出樂觀形象，對比對手共和黨總統候選人川普（Donald Trump）陣營較負面的競選基調。這位明尼蘇達州州長原本並未受到注意，他在芝加哥召開的全代會上到處穿梭，向黨內同志和國人介紹自己。

距離美國總統大選不到3個月，華茲成功點燃草根支持者熱情。他在全代會期間出現在各議題小組及州代表團活動時，受到出席者歡呼他的名字「提姆！提姆！提姆！」並要求自拍合照。

華茲過去一段時間一再為自己贏得民主黨最有效宣傳者之一的名號，包括在賀錦麗（Kamala Harris）確定競選總統前不久，他批評川普與競選搭檔范斯（J.D. Vance）是「怪人」（weird）的言論在網路上瘋傳。

華茲與賀錦麗昨天在共和黨全國代表大會（RNC）7月於威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）召開的同個會場舉行造勢活動，他對現場滿滿支持者說：「我們的集會不僅有超多活力，也在他們開會的地方展現多許多的活力。」

華茲曾任美國國民兵（National Guard）軍官，他散發樸質魅力，為這次競選注入美國中西部鄉村元素。但他被視為代表民主黨內自由派陣營。

許多美國人仍不認識華茲。他今天在民主黨全代會發表接受提名演說時，很可能將談論個人故事，包括他在內布拉斯加州（Nebraska）小鎮成長的背景、他在家中農場幫忙，以及他的當兵、教書和從政經驗與資歷。

川普 美國大選 賀錦麗

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