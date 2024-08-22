賀錦麗一個月募5億美元 歐巴馬站台力挺人氣沸騰

美國副總統賀錦麗宣布競選總統後，據悉短短一個月便募得約5億美元競選資金，前所未見的吸金能力反映出支持者的熱情。與此同時，投資人正試圖評估賀錦麗當選對市場的影響。各界預期她可能透過加稅壓低企業利潤，消費必需品可能承壓，而太陽能領域或許會獲得提振。

現任總統拜登退選讓賢、賀錦麗7月21日接棒參選後，捐款如洪水般湧入民主黨，一反拜登與川普辯論後民主黨面臨的窘境。競選資金對投放廣告和催票至關重要，不僅有助鼓勵民眾走進投票所，且能說服尚未決定投票意向的選民。

路透20日報導，賀錦麗在競選活動第一周籌得2億美元，7月總計募得3.1億美元，加上拜登退選前籌得的款項，總金額突破10億美元大關。拜登團隊在2020年選舉期間，總計獲得政治獻金10.4億美元。

彭博資訊報導，賀錦麗的競選團隊表示，上月募得的資金中，60%來自女性。報導指出，女性往往更熱衷捐款給女性候選人，而且這次政治捐款的意願遠遠超過數十年來的水準。

相較之下，川普7月僅募得1.387億美元，手頭現金則為3.27億美元。川普今年第2季的募款成績勝過拜登。

路透報導，在此同時，投資者正試圖評估賀錦麗當選對市場的影響，尤其聚焦政策、監管和稅收等方面。各界預期她可能透過加稅壓低企業獲利，同時施壓消費必需品領域，但提振太陽能。

投資公司DWS集團的資深政治策略師凱利指出，在許多直接與市場有關的消費者問題上，賀錦麗似乎比拜登政府更加激進。賀錦麗已提議將公司稅稅率從21%提高到28%，做法明顯與川普背道而馳。

川普執政期間，將企業稅率從35％削減至21％，當時祭出的多項減稅措施將於2025年底到期。為順利回鍋白宮，川普之前已誓言要永久削減稅收。

民主黨全代會20日進入第二天，迎來黨內最強助選員前總統歐巴馬夫婦，替賀錦麗站台，全場氣氛為之沸騰。歐巴馬表示，他有信心協助賀錦麗贏得勝選，歐巴馬說，美國已進入新的篇章，他也保證賀錦麗已經準備好擔任總統。

路透報導，賀錦麗確定拿到黨內總統選舉門票時，歐巴馬就建議賀錦麗擴大競選人才庫，且大膽用人，參與歐巴馬2008年和2012年競選的班底幾天內就加入賀錦麗團隊；歐巴馬提供賀錦麗的建議包含政策、募款以及催票。