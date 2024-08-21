賀錦麗政策會「把美國變古巴」？客觀分析即可一笑置之

美國民主黨總統候選人賀錦麗上周五發表經濟論述後，批評聲浪四起，有人稱她是「社會主義者」甚至「共產主義者」，批評她擬推行大規模物價管制和租金管制，將把美國轉化成委內瑞拉，或古巴，或北韓，或甚至蘇聯！有那麼嚴重嗎？

值得注意的是，批評者不只是保守派人士，也包括自由派人士，當然也有賀錦麗的政敵。

但MarketWatch專欄作家阿倫茲表示，賀錦麗提出的經濟政見只能說是「空洞」，「恐怖」倒不至於。

賀錦麗並沒提議大規模物價管制，不論是對食物、房租或其他。左派人士要失望了（因為他們巴不得那些管制措施真的付諸實行），右派人士也要失望了（因為他們基於各種不同的理由，樂見賀錦麗提出那些建議）。

但賀錦麗上周五所說的，跟所謂「物價管制」提案相差十萬八千里遠。

賀錦麗當天是這麼說的：「一旦身為總統，我將追捕不肖人士。我將努力通過有史以來第一道針對食物價格哄抬的聯邦禁令。我的計畫包括祭出新罰則，懲罰那些在危機時趁機牟利而且違規的公司。」

這句話很嚇人嗎？阿倫茲指出，價格哄抬早就是違法的。已有現成的州法和一些聯邦法規意在懲罰試圖以不當手段趁危機牟利，或藉由索價過高「詐欺」消費者。例如，在新冠肺炎疫情期間，這些法規的矛頭就指向趁機哄抬N95口罩和其他個人防護用品價格的商人。

阿倫茲形容，哄抬物價就像色情圖文難以描述，但一看便知。典型例子是在颶風橫掃城鎮而災民落難無助時，趁機哄抬水、食物、藥品價格牟利。這些法規保護民眾免遭奸商剝削，沒聽說有任何政治人物想予以廢除。

但賀錦麗不會「掃蕩」超市「哄抬物價」，因為她或許也找不到什麼實例。

自由派經濟學家貝克指出，過去十年來，相較於一般物價和薪資，美國食物的實質（經通膨調整後）價格其實是下跌的。

再檢視主要超商的財報細節。

沃爾瑪上季淨利53億美元，營收1,620億美元，利潤率3.3%。2023年利潤率2.5%。在2022通膨扶搖直上那年，利潤率...只有1.8%。

Kroger上季利潤率2.1%，去年1.5%，2022年1.5%。

Albertsons上季利潤率僅1%，去年1.6%，2022年將近2%。

從這些數字看來，與「暴利」相去甚遠。

所以，即使賀錦麗選上總統並宣布「掃蕩」超市「哄抬物價」，想必也不會發生什麼大事。真要尋找「哄抬物價」的實例，也許要到小型超市業者壟斷市場的地區尋找。

租金呢？賀錦麗也沒有提議實施租金控制。她說的是：「有些企業房東共謀訂定人為抬高的租金價格，通常是用演算法和訂價軟體為之。那是反競爭行為，會推升成本。我將努力爭取立法，取締這些行為。」

再一次，這也是空泛之詞。阿倫茲指出，串謀和操縱物價已屬違法行為。民眾頂多只能期待賀錦麗政府積極執行既有的法律。而目前也未聽聞任何政治人物表態想廢止這些法條，或任何人企圖將哄抬物價、操縱市場或共謀合法化。

所以，總結而論，批評者指控賀錦麗的政策將使美國淪落成「委內瑞拉、阿根廷、北韓、古巴和蘇聯的恐怖綜合體」，但其實這些政策早就是美國實施已久的國內法，而且不分自由派、中間派或保守派都普遍接受。

但阿倫茲說，談客觀的事實多乏味，觀賞丑角們因一席空洞的政治語言而歇斯底里，好笑多了。