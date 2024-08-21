民主黨換帥振士氣 賀錦麗周邊商品全代會買氣旺
美國副總統賀錦麗接替總統拜登角逐11月大選，閃電崛起讓全美各地民主黨人士氣為之一振，也意外為周邊商品帶來蓬勃商機。商家直言，拜登或前總統川普商品都沒有這麼熱門。
法新社報導，民主黨全國代表大會（DemocraticNational Convention）本週在芝加哥登場，圍繞賀錦麗（Kamala Harris）和搭檔華茲（Tim Walz）的酷炫主題商品吸引與會黨代表掏腰包。
市中心區的商家告訴法新社，今年夏天買氣原本看似會委靡不振，直到賀錦麗參選才出現轉機。
在全代會次會場麥考米克會展中心（McCormickPlace）外，54歲攤位老闆藍道夫（Brian Randolph）表示：「可以這麼說，圍繞賀錦麗和華茲的激動與熱情，就連拜登或甚至川普都得自嘆不如，堪比歐巴馬旋風。」
藍道夫說，他位在匹茲堡（Pittsburgh）的服飾公司本來沒打算生產任何競選商品，直到賀錦麗接棒才改變主意，如今生意興隆。
他笑著告訴法新社：「買氣強強滾。通常，每一個客人都不只買一件。」
最熱門商品包括印上賀錦麗頭像，以及「我們有膽識相信」或「檢察官VS重罪犯」等標語的T恤。
專家表示，振奮人心的周邊商品雖然不太可能改變對手陣營的支持意向，卻可以驅使理念相同的人進行小額捐款並且前往投票。
在川普造勢場合上，共和黨人向來不吝於運用競選商品表態，支持者會戴紅帽子、穿上印有「讓美國再次偉大」的T恤去參加。
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