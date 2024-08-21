賀錦麗丈夫全代會致詞 聊兩人故事吸選票

民主黨籍總統候選人、現任副總統賀錦麗的夫婿任德龍今天在芝加哥的民主黨全國代表大會（DNC）上，致詞分享兩人從相親到步入婚姻的故事，試圖說服美國民眾傾心賀錦麗。

法新社報導，這位美國歷來首位「第二先生」以著重賀錦麗（Kamala Harris）人性面的演講，吸引了全代會的目光。

當59歲的任德龍（Doug Emhoff）在會上講述兩人相識、賀錦麗成為他孩子繼母的故事，黨代表們高呼著「道格」（任德龍的名字）。任德龍放棄他飛黃騰達的法律事業來支持賀錦麗任副總統一職。

任德龍說從兩人私下過往看來，賀錦麗已準備好勝任美國首任女性三軍統帥。而這將使他成為美國首任第一先生。

「在生命中的重要時刻，賀錦麗對我來說正是對的人。此刻，在這個國家的歷史中，她也正是對的總統。」

賀錦麗發布一張在「空軍二號」（Air Force Two）上觀看任德龍演講的照片，並寫道：「愛你，道格」。當時她正從密爾瓦基（Milwaukee）集會返回。

任德龍是現成的演說家。在拜登（Joe Biden）從白宮寶座之爭退選、賀錦麗快速崛起後，任德龍能助美國民眾熟悉這位副總統，被賀錦麗團隊視為秘密武器。

自賀錦麗在2020年受拜登選定為競選夥伴以來，任德龍作為他59歲妻子的最大支持者，扮演了相當引人注目的角色。

共和黨籍候選人川普（Donald Trump）近期對賀錦麗發起個人且帶有種族色彩的侮辱言論，這名育有兩子的父親遂成為她對抗這位前總統的鬥犬。