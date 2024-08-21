賀錦麗與川普競選副手知名度漸開 華茲略勝范斯

隨著美國明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）和俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）努力向人民介紹自己，兩人如今在全美已擺脫默默無聞的地位，但范斯的起步比華茲更為艱難。

華茲和范斯分別是美國副總統賀錦麗（KamalaHarris）和前總統川普的競選搭檔，而美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center forPublic Affairs Research）民調顯示，華茲的起步比范斯順利。

約1/3（36%）美國成年人對華茲有好感，華茲明天將在民主黨全國代表大會（DNC）上介紹自己。約1/4（27%）的美國成年人對范斯有正面看法。對范斯抱持負面看法的成年人比例也更多，有44%，相對於華茲的25%。

兩人在各自黨內則是備受歡迎，無特定政黨傾向人士對華茲的好感略勝於范斯，但受訪者對兩人多數都不太了解。

兩位副總統候選人仍需要努力擴大知名度，約4成美國人對華茲認識不足，無法針對華茲表達意見，約3成的人不夠認識范斯。然而，相較於兩人被選為副總統候選人之前的情形，兩人如今都已變得更加知名。

華茲即將在民主黨全代會上發表演說，約6成民主黨人表示他們對華茲有好感，包括約4成受訪者表示「非常有好感」。約3成的人對華茲了解不足，無法表達意見。這是AP-NORC首次對華茲進行好感度調查。

這份新的AP-NORC民調顯示，自從范斯被選為川普搭檔的數週以來，共和黨人已更加認識范斯，也已大致建立好感。約6成共和黨人現在對范斯或多或少抱持正面看法，比他被宣布擔任川普副手前於7月中所做民調好感度大幅提升，當時僅約3成受訪者對范斯抱持正面看法。當時約6成共和黨人表示對范斯了解不夠深入，無法發表意見。