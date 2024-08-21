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舊金山酒吧播民主黨全代會挺賀 年輕選民仍在觀望

中央社／ 中央社
民主黨全國代表大會在芝加哥進行，舊金山幾間酒吧一連4天舉行派對，大部分民眾挺賀錦麗；不過，有年輕人直言，生活成本過高讓人苦不堪言。圖／路透
民主黨全國代表大會在芝加哥進行，舊金山幾間酒吧一連4天舉行派對，大部分民眾挺賀錦麗；不過，有年輕人直言，生活成本過高讓人苦不堪言。圖／路透

民主黨全國代表大會在芝加哥進行，舊金山幾間酒吧一連4天舉行派對，大部分民眾挺賀錦麗；不過，有年輕人直言，生活成本過高讓人苦不堪言，且賀錦麗未經過初選就獲得提名不夠民主，一切還是未定之天。

民主黨全國代表大會進行至第二天，前總統歐巴馬（Barack Obama）和前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）現身發表演說，全場氣氛為之沸騰。

在民主黨鐵票區的加州，多家餐廳和酒吧舉行觀看派對，現場直播民主黨全代會，吸引大批民眾攜家帶眷參加，為即將正式接受提名的賀錦麗（KamalaHarris）集氣，舊金山一間進步派酒吧，更一連4天開放群眾到場共同支持賀錦麗。

走進酒吧內，隨處可見賀錦麗人形立牌、宣傳海報，就連廁所內部也掛著賀錦麗人像燈。自美西晚間6時開始，人潮陸續湧入，觀看民主黨大咖輪番上台。

舊金山民眾佛拉克（Ian Foraker）帶著愛犬現身，他告訴中央社，母親為共和黨死忠支持者，但他支持民主黨，當聽到拜登（Joe Biden）退選時，他當下立刻打開電腦捐款給賀錦麗。

評價「賀華配」，佛拉克認為，賀錦麗與副手搭檔華茲（Tim Walz），一位是出身奧克蘭的亞非裔女性、一位是出身中西部的白人男性，雖然表面上背景迥異，但都擁有「進步價值觀」，他特別讚揚華茲「很討喜」，將進步價值觀重新帶回中西部。他也提及賀錦麗的檢察官背景，對右翼人士可能會有吸引力。

現場，一對夫妻抱著出生不久的嬰兒來觀看直播，先生巴那斯（Tyler Banas）受訪說，8年前川普（Donald Trump）和希拉蕊（Hillary Clinton）競選時，由於希拉蕊的「前第一夫人身分」，背負很多包袱並不受到廣泛支持，但賀錦麗沒有這些包袱，而且她在白宮有過歷練，雖然都是女性，但兩人給人的觀感不同。

妻子加西亞（Judith Garcia）說，身為孩子的母親和來自西班牙的移民，她相信賀錦麗更能夠制定健全的婦女和兒童政策，對移民也會相對友善。

這場派對進行逾2小時，儘管不像造勢晚會般情緒激昂，現場仍不時響起掌聲、歡呼聲。雖然挺賀聲浪一面倒，但一名年輕人告訴記者，她尚未決定投給誰。

年僅24歲的瑪麗普（Alise Maripuu）是舊金山當地媒體Bay City News的政治記者，她到場觀測選情，擁有投票權的她，也希望能多加瞭解不同候選人。

她認為，這一屆選舉有許多重要議題，包括通貨膨脹、生活成本高漲，許多像她這樣的年輕人「買不起房子，必須與父母住在一起」，是非常嚴重的問題。此外，她也對邊境問題感到憂心，「越來越多人非法跨越邊境進入美國」。

瑪麗普說，雖然賀錦麗宣布競選總統後，舊金山人一片興高彩烈，但她並沒有「那麼左」，因此她至今都不知道、也沒決定要投給誰，還在持續觀望當中。

她說，川普並非一個好的選擇，但賀錦麗未經過黨內初選就獲得提名對她來說不夠民主，且拜登處理加薩戰爭的方式令許多人不滿，賀錦麗的政策似乎與拜登相似，該如何爭取更多選民支持是一大考驗，現在「一切還是未定之天」。

川普 美國大選 賀錦麗

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