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Yes she can！歐巴馬金句連發 催票送賀錦麗入白宮

中央社／ 華盛頓20日專電
歐巴馬是美國第一位非裔總統，他20日演講期許賀錦麗能成為美國第一位女性總統。(美聯社)
歐巴馬是美國第一位非裔總統，他20日演講期許賀錦麗能成為美國第一位女性總統。(美聯社)

美國一代演說翹楚歐巴馬今天回到發跡地為賀錦麗站台，他金句連發，從「不要噓別人，要去投票」到「剩下的事情就交給我們了」，及重現2008年yes we can所掀起的熱潮，句句強調賀錦麗才是最適合掌白宮的領導人。

歐巴馬（Barack Obama）急速竄升成為美國第一位非裔總統，始於今年民主黨全代會的地點芝加哥。他先在貧窮的非裔區擔任社區規劃掌舵手，再轉入政壇，並於2008年挑戰白宮，當年的賀錦麗（KamalaHarris）為歐巴馬上街募款。16年後，歐巴馬為賀錦麗壓軸助講。

穿著深色西裝的歐巴馬，今天不負「美國史上最偉大的演說家之一」封號，再次發揮極富感染性的演說功力，開場便以沉穩聲線向退選的老戰友拜登（JoeBiden）致意。

「歷史將會記住拜登作為一位傑出的總統，他在危險時刻捍衛民主。我為能稱他為總統感到驕傲，但讓我更驕傲的是，我可以稱他為朋友」。

向拜登致意完畢，歐巴馬不浪費分秒，把焦點轉向眼前的選戰，強調如今薪火已經傳遞。「現在由我們所有人一起為大家所相信的美國而戰」。

他也毫不留情對川普（Donald Trump）老愛比較自己與賀錦麗的造勢人數開酸，「怎麼會有人這麼在意人數呢？」他抨擊川普根本為選票考量擋下由兩黨推動的移民協議，無意解決邊境安全問題時，台下響起一片噓聲，歐巴馬立刻喊話，「不要噓，去投票」。

他拋出賀錦麗多年來的政績，將川普挺企業的形象對比，指賀錦麗過去在司法界與大銀行槓上，為房貸危機的受害者爭取了數十億美元的補償，甚至對自家政府施加巨大壓力，就為了維護受害者權益。

「她不在乎我是民主黨人，也不在乎她曾為我的競選活動挨家挨戶催票，她只想為應該得到幫助的家庭爭取最大的救濟」。歐巴馬說，賀錦麗作為副總統，不只對抗藥廠、降低胰島素價格及醫療保健成本，還為了有孩子的家庭爭取稅收減免。

歐巴馬全場不搬大道理，而是搭配具有號召力的手勢，傳遞強烈的希望、樂觀與前進等訊息，串起賀錦麗陣營的歡樂主旋律，宣示美國已準備好在賀錦麗的領導下開啟新頁。

他強調美國不必重演川普過去執政4年的混亂，而是需要真正關心民眾、會為改善薪水及工作條件挺身而出的領導人，而賀錦麗將會是這樣的總統。「沒錯，她做得到」（yes, she can）。

歐巴馬也拉高格局，談這次選舉的國際風險，表示美國不該成為世界警察，無法消除世上所有不公義。但美國可以、也必須成為一股善的力量。這也是賀錦麗及大多數美國人的信念。

歐巴馬在演說尾聲喊話，要聽眾在接下來的77天裡盡自己一份力，敲門、打電話、與朋友交談、傾聽鄰居的心聲等，比過去更賣力催票，就能把賀錦麗及副手華茲（Tim Walz）送入白宮。

「我們也將攜手建立更安全、更公正、更平等、更自由的國家。開始幹活吧」！

即使有現任總統拜登當最佳助選員，又有歐巴馬強力背書，賀錦麗了解這場選舉遠遠不到垃圾時間，她今晚不在全代會聆聽歐巴馬為自己拉抬選情，而是與華茲前往兵家必爭之地威斯康辛州固樁，避免川普2016年在威州擊敗希拉蕊（Hillary Clinton）的歷史重演。

眼見美國媒體照三餐報導民主黨全代會，川普當然不甘示弱，這幾天則卯起來在搖擺州造勢，叫陣賀錦麗端出像樣的政策。

川普 美國大選 賀錦麗

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