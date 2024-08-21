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川普遇刺未遂後 將在北卡羅來納州首度戶外造勢

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國共和黨總統參選人川普。美聯社
美國共和黨總統參選人川普。美聯社

美國前總統川普明天將在北卡羅來納州舉行戶外造勢活動，這是他一個月前在賓州競選集會遭遇暗殺未遂後，首度舉行露天造勢活動。

美國媒體引述維安和競選工作人員說法報導，這場造勢集會明天下午將在北卡羅來納州阿什伯勒（Asheboro）一座航空博物館舉行，有關單位正在加強安全預防措施，包括在這位共和黨總統候選人的講台周圍使用防彈玻璃。

川普上個月14日在賓州巴特勒（Butler）造勢活動上遭槍手從屋頂開槍，川普右耳遭子彈擊傷，人群中有1人遭波及喪命。被任命保護總統和候選人安全的美國特勤局（U.S. Secret Service）挨轟未能阻止槍手行凶後，曾勸戒川普別再舉行戶外活動。

在槍擊案後已舉行大約12場室內造勢活動的川普公開表示想恢復露天活動。他上個月31日在賓州哈立斯堡（Harrisburg）一座室內體育館向支持者表示，「我們並未放棄戶外造勢集會」。

法新社報導，幾天前，78歲的川普在社群媒體貼文表示他會持續舉行露天活動，還說「特勤局已同意加強他們的維安行動。他們非常有能力這麼做」。

特勤局通常不會公開評論維安行動，記者向特勤局求證川普造勢活動是否將使用防彈玻璃和其他強化安全策略時，特勤局並未回應。

「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）今天引述掌握維安措施第一手資訊的知情人士說法報導，維安細節包括計劃讓川普在阿什伯勒集會上，在特殊透明防護玻璃屏障後方向數以千計與會者發表談話。

華盛頓觀察家報指出，這種材質類似於總統座車所使用的玻璃，能保護車上的人免於遭到槍擊。

川普 美國大選 賀錦麗

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