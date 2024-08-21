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美股將進入波動最烈期 大選年經驗顯示：9月表現差、10月震盪大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據美國選舉年的歷史經驗，美股從現在到11月5日恐跌宕起伏。圖為民主黨提名人賀錦麗（中左）和她的副手華茲。美聯社
根據美國選舉年的歷史經驗，美股從現在到11月5日恐跌宕起伏。圖為民主黨提名人賀錦麗（中左）和她的副手華茲。美聯社

最近的經濟數據為聯準會開始降息鋪平道路，但分析師警告，美國大選在即，股市並未亮綠燈。標普500指數在選舉年的歷史表現顯示，股市從現在到11月5日可能跌宕起伏。

根據CFRA Research資料，標普500指數在9月平均下跌0.8%，使得9月成為1944年以來選舉年裡美股表現最差月份。該公司首席投資策略師Sam Stovall說：「第二次世界大戰以來，（選舉年）的2月、8月和9月平均都下跌，又以9月表現最差，下跌頻率高過上漲。」

10月雖然平均上漲1%，卻是波動最大的月份，報酬率的標準差也是1944年來最大。標準差衡量股價與平均值的分散程度。當股價頻繁上下波動時，標準差就很大，顯示市場波動性高。Stovall說，「10月的波動性比其他11個月的均值高出約35%」。

另外，歷史顯示，執政黨最終能否續掌白宮似乎也影響市場波動和股票回報。

投資管理公司T. Rowe Price的亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec和解決方案分析師Nathan Wang表示，自1927年以來，若執政黨未能守住白宮，那年標普500指數在選前和隨後幾個月會有更大波動，也許是反映可能的政策變化造成的不確定性。

Poullaouec和Wang在8月撰寫報告時說，執政黨保住總統大位時，股市波動性平均會在選前下降，選後溫和上升。據說賀錦麗的民調領先，所以，「現在市場為什麼上漲」 ，也許舊模式無法協助預測今年的市場。

Easterly EAB Risk Solutions全球總經策略師Arnim Holzer表示，民主黨提名人選由拜登換成賀錦麗，且她如今在大多數全美民調和博弈市場領先川普，民調逆轉可能為金融市場多添波動。

川普勝選機率現在降至46.4%，低於7月15日共和黨開全代會時的66%峰值。賀錦麗勝選機率在民主黨大會周一在芝加哥拉開序幕後升抵52%。

Holzer補充說，川普概念股恐將成為從現在到投票日間的波動來源。例如醫療保健業的投資人明顯偏好川普，希望他上台後修法，利於醫療保險公司、醫院、藥廠和醫療設備公司的銷售和利潤。賀錦麗民調領先，她可能實施的抑制藥價政策卻還未對醫療保健股產生影響。預計選情繼續下去，民主黨的藥價政策可能衝擊管理式醫療保健和製藥業者的回報。

川普 美國大選 美股 賀錦麗

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