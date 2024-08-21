美獨立參選人小羅勃甘迺迪「考慮退選」！ 川普樂回：願給官職

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的副手沙納漢（Nicole Shanahan）20日表示，兩人正考慮退選，轉而支持川普。對此川普表示，若是當選，他將考慮延攬甘迺迪加入新政府。

沙納漢20日接受洛杉磯媒體「Impact Theory」播客節目專訪時透露，她與小羅勃甘迺迪正考慮兩個選項，一是留下來，二是離開、並與川普聯手，但選擇退選並向選民交代原因並不容易，但她並未說明他們將何時做出決定。

針對小羅勃甘迺迪可能考慮退選，川普20日接受CNN專訪時表示樂意獲得支持，肯定會為對方未來在其政府發揮作用持開放態度，又稱「我喜歡他，我尊重他」。

當被問及此事時，小羅勃甘迺迪的競選團隊發言人分享小甘迺迪同日在網上的發言，稱一如既往，他樂與任何政黨的領導人對話，以進一步實現他職業生涯的目標。