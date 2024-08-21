拜登告別演說 交棒賀錦麗

美國民主黨全國代表大會十九日在芝加哥揭幕，重頭戲由七月宣布退選的拜登總統發表「告別演說」，拜登要美國人民把未來掌握在自己手上，捍衛民主，不能讓永遠只想著自己的川普當選。拜登細數政績，稱這是副總統賀錦麗與他一起打拚的成果。民主黨還通過黨綱，首度納入對台六項保證，同時重申美國的一中政策。

賀錦麗稱讚拜登是「歷史性的領導」，在拜登演講結束時上台與拜登擁抱，並與拜登全家人一起接受民主黨人的歡呼。

民主黨全代會十九日在全場「謝謝喬」的吶喊聲中，迎出主講者拜登。拜登的女兒艾希莉用一個小故事介紹拜登出場，惹得拜登當場拿出手帕拭淚。

拜登細數政績，自嘲自己太年輕就當了參議員，可是太老才當總統。他說，任期還有五個月，還有很多重要的事要做。拜登演說裡，花相當篇幅譴責川普自私，先想到自己才想到美國。拜登也批川普不斷強調美國是個失敗的國家，「他才是魯蛇，他大錯特錯」。

賀錦麗在稍早的致詞說，感謝拜登歷史性領導、畢生為國服務，「我們會持續推進我們的願景」。

賀錦麗與五千名黨代表一起聆聽拜登告別演說，十九日當晚拜登就離開芝加哥，到加州與家人度假兩周，將舞台讓給主角賀錦麗。

拜登的演說不斷將政績做給賀錦麗，拜登重申，當初選賀錦麗當副總統是他做過最正確的決定，她即將成為總統，要讓全世界知道「女力」。

民主黨十九日還通過賀錦麗版黨綱，黨綱獨立「中國」章節，台灣政策名列其中。最新黨綱恢復四年前黨綱刪除的「『一個中國』政策」，重新在提到對台政策時，詳述基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策內涵。

這是民主黨黨綱首次提到雷根時代提出的不會停止對台軍售、不會施壓兩岸談判等六項保證。黨綱並表示民主黨政府會「持續確保兩岸任一方不會片面改變現狀」。

黨綱稱中國是美國最重大的戰略競爭對手，美國將結合歐洲等盟友，延續對中激烈競爭，這是拜登政府的基本立場。

黨綱臚列中方的不公平貿易作為、利用美國科技來對付美國等不公作為，也提到全球期待美中能在氣候變遷及打擊芬太尼販運的合作。

黨綱還抨擊川普，稱川普輕率地提高包含中國在內其他國家的商品關稅百分之十，導致每個美國家庭每年多付出一千五百美元，川普又威脅要對大陸商品加徵百分之六十關稅，這會讓美國家庭每年再付出一千美元。

黨綱只在最後一章綜合闡述了民主黨的外交政策，其餘包含重建美國的墮胎權、提振經濟、改善治安、穩定能源供應和維護民主等內政議題。挺巴勒斯坦的群眾和黨代表希望賀錦麗支持永久停火，並對以色列武器禁運，但黨綱並未納入後者。