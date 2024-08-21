美國共和黨總統參選人川普再打「美國優先」經濟牌，確保必需品的供應鏈為100%美國生產，並且考慮取消目前提供電動車的7,500美元稅務優惠。他也不排除邀請特斯拉執行長馬斯克入閣或擔任政府顧問。

路透報導，川普在賓州約克市（York）造勢活動上表示，確保必需品的供應鏈為100%美國生產，但除了他之前提過的對其他國家產品加徵關稅，未再詳細說明要怎麼實現這個目標。

他在造勢活動後接受路透採訪時表示，將考慮取消對某些新型電動車提供的7,500美元稅務優惠，「稅額抵免和稅務優惠通常不是太好的事」，「我還沒做最後決定…我很喜歡電動車，但也喜歡汽油驅動的汽車和混合動力車與其他款式」。美國財政部現行規定讓汽車製造商更容易利用7,500美元的稅額抵免。

他被問到是否考慮任命馬斯克擔任顧問或入閣時，表示「他是很聰明的人，我當然會，如果他願意，我當然會。他很優秀」。

他還說，他將廢止拜登政府鼓勵車商生產更多電動車和插電式混合動力車以達嚴格碳排標準的規定，他認為，基於費用和電池續航等問題，電動車「市場小得多」。