川普再打美國優先牌
美國共和黨總統參選人川普再打「美國優先」經濟牌，確保必需品的供應鏈為100%美國生產，並且考慮取消目前提供電動車的7,500美元稅務優惠。他也不排除邀請特斯拉執行長馬斯克入閣或擔任政府顧問。
路透報導，川普在賓州約克市（York）造勢活動上表示，確保必需品的供應鏈為100%美國生產，但除了他之前提過的對其他國家產品加徵關稅，未再詳細說明要怎麼實現這個目標。
他在造勢活動後接受路透採訪時表示，將考慮取消對某些新型電動車提供的7,500美元稅務優惠，「稅額抵免和稅務優惠通常不是太好的事」，「我還沒做最後決定…我很喜歡電動車，但也喜歡汽油驅動的汽車和混合動力車與其他款式」。美國財政部現行規定讓汽車製造商更容易利用7,500美元的稅額抵免。
他被問到是否考慮任命馬斯克擔任顧問或入閣時，表示「他是很聰明的人，我當然會，如果他願意，我當然會。他很優秀」。
他還說，他將廢止拜登政府鼓勵車商生產更多電動車和插電式混合動力車以達嚴格碳排標準的規定，他認為，基於費用和電池續航等問題，電動車「市場小得多」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言