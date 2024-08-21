川普再打美國優先牌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國共和黨總統參選人川普再打「美國優先」經濟牌。美聯社
美國共和黨總統參選人川普再打「美國優先」經濟牌。美聯社

美國共和黨總統參選人川普再打「美國優先」經濟牌，確保必需品的供應鏈為100%美國生產，並且考慮取消目前提供電動車的7,500美元稅務優惠。他也不排除邀請特斯拉執行長馬斯克入閣或擔任政府顧問。

路透報導，川普在賓州約克市（York）造勢活動上表示，確保必需品的供應鏈為100%美國生產，但除了他之前提過的對其他國家產品加徵關稅，未再詳細說明要怎麼實現這個目標。

他在造勢活動後接受路透採訪時表示，將考慮取消對某些新型電動車提供的7,500美元稅務優惠，「稅額抵免和稅務優惠通常不是太好的事」，「我還沒做最後決定…我很喜歡電動車，但也喜歡汽油驅動的汽車和混合動力車與其他款式」。美國財政部現行規定讓汽車製造商更容易利用7,500美元的稅額抵免。

他被問到是否考慮任命馬斯克擔任顧問或入閣時，表示「他是很聰明的人，我當然會，如果他願意，我當然會。他很優秀」。

他還說，他將廢止拜登政府鼓勵車商生產更多電動車和插電式混合動力車以達嚴格碳排標準的規定，他認為，基於費用和電池續航等問題，電動車「市場小得多」。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

保守派前法官公開挺賀錦麗 批川普威脅美國民主

反制民主黨全代會！川普稱賀錦麗「卡瑪拉同志」、父是馬克思主義教授

NBA／勇士柯爾為賀錦麗站台 借柯瑞「晚安」手勢請川普洗洗睡

川普籲封口費案量刑宣判延至大選後 檢方：法官決定

相關新聞

拜登告別演說 交棒賀錦麗

美國民主黨全國代表大會十九日在芝加哥揭幕，重頭戲由七月宣布退選的拜登總統發表「告別演說」，拜登要美國人民把未來掌握在自己...

川普考慮延攬入閣 馬斯克分享AI生成就職照喊「我願意」

美國共和黨總統候選人川普今天聲稱，他對延攬電動車大廠特斯拉執行長馬斯克入閣或聘為顧問持開放態度。馬斯克隨後在X分享一張A...

川普PO泰勒絲合成照拉票 專家稱疑似AI生成

美國共和黨總統候選人川普在社群平台上分享數張遭竄改的照片，顯示美國流行樂天后泰勒絲和她的粉絲支持他競選，顯然試圖利用泰勒...

民主黨大會 「尊拜打川」成主軸

民主黨為期四天的全國黨代表大會十九日揭幕，首場全代會瀰漫著「感謝拜登、主攻川普」氣氛。拜登在全代會首日即登場發表壓軸演講...

眾院共和黨質疑華茲親中、促FBI調查 華茲斥扭曲事實

眾院監督暨問責委員會宣布將大舉調查民主黨準副總統提名人華茲與中國來往的關係，理由是他多次率團前往中國訪問，要求聯邦調查局...

賀錦麗選華茲而非賓州州長夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日正式宣布，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔。前總統兼共和黨總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。