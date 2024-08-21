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現身獲90秒掌聲 柯林頓期待：誕生首位女總統

聯合報／ 編譯馮克芸／綜合報導

美國前國務卿、前第一夫人希拉蕊．柯林頓十九日晚間在芝加哥舉行的民主黨全代會中，發表十六分鐘感性且激情演說，在演說結尾時高呼「這是我們的時代、這是我們站起來的時刻、這是我們突破的時刻」，「我們」既指民主黨人，也指女性，她呼籲選民追求突破，讓副總統賀錦麗成為總統。

柯林頓演說一開始，請眾人向現任總統拜登致敬，台下響起如雷掌聲，許多人起立。

媒體鏡頭帶到前眾院議長裴洛西，她也熱情跟著群眾高喊「謝謝你，喬（拜登）」，眾人感謝拜登退選拉抬了民主黨選情。

八年前的民主黨全代會，柯林頓是總統候選人，但後來敗給川普，錯失成為美國第一位女性總統的機遇。她表示，許多人期待美國有個女總統，而「那個未來就是現在」，她還說：「我希望我媽媽和賀錦麗的媽媽可以看到我們，她們會說：繼續加油。」

紐約時報指出，柯林頓現身芝加哥對民主黨來說是個遲來向她致敬的機會，柯林頓上台時響起九十秒掌聲和歡呼，部分代表還流下眼淚。

紐時引述柯林頓友人說法，現年七十六歲的柯林頓當年差點成為美國第一位女總統，如今她把火炬傳給比她年輕近廿歲的賀錦麗，這一刻對柯林頓來說，既是苦樂參半，也有自豪。曾任柯林頓資深顧問的雷恩斯目前正協助賀錦麗準備辯論，他說，對柯林頓來說，沒什麼比「史上第一人」賀錦麗打敗「史上最糟糕者」川普，更令她高興了。

川普 美國大選 賀錦麗

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