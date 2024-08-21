賀錦麗副手登台 華茲秀中文 亞太裔黨團轟動

美國民主黨副總統候選人華茲十九日意外現身民主黨全國代表大會亞太裔黨團會議（AAPI），滿頭銀髮的他走進會議大廳時，受到熱烈掌聲歡迎。華茲呼籲亞太裔選民一起創造歷史，選出美國第一位亞太裔女總統。在場有華裔詢問華茲會不會說中文，華茲以中文回覆，「一點點，馬馬虎虎」。

華茲十九日陸續到各個族裔工作小組致意並發表談話，亞太裔是他第一個拜訪的族裔工作組。他表示，過去幾天，他在內華達、賓州、威州的造勢活動都吸引了滿滿支持者，「我們知道還有很多工作要做，還有很多挑戰在前面」，但他相信努力付出是一種享受、一種快樂，這也是每位在場人的信念。

華茲說，偉大的領袖不是讓某人倒下，而是要讓人民感到開心振奮，賀錦麗就是這種強大的領袖。華茲說，「相信在場每個人都跟我一樣，沒人想回到過去（川普執政時期）。」現場亞太裔人士立刻回應「不想回到過去」。

華茲演講時，不時幽默嘲諷，加上豐富肢體動作，讓全場支持者笑聲不斷。他特別感謝在場的民代，包括眾議員趙美心等人，華茲還形容在場的伊州聯邦參議員譚美是「國家寶藏」，並走到台下與她擁抱。華茲簡短講話後準備離去時，AAPI成員李鐵君從人群中高聲以中文詢問華茲會不會說中文，華茲笑了笑以中文回答「一點點，馬馬虎虎」。

華茲離場後站上講台的眾議員高野說，「大家都說我們將會有第一個會說中文的副總統」。