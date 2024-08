川普考慮延攬入閣 馬斯克分享AI生成就職照喊「我願意」

美國共和黨總統候選人川普今天聲稱,他對延攬電動車大廠特斯拉執行長馬斯克入閣或聘為顧問持開放態度。馬斯克隨後在X分享一張AI生成的就職照,宣告他「願意服務」。

財經新聞網站Benzinga及Coinspeaker報導,馬斯克(Elon Musk)在社群媒體X發文,分享了一張人工智慧(AI)生成照,顯示他西裝筆挺站在架有麥克風的講台上。

根據上述照片,這張講台上寫著「D.O.G.E.政府效率部」(D.O.G.E. Department of Government Efficiency),而馬斯克寫道:「我願意服務。」

DOGE為加密貨幣狗狗幣(Dogecoin)的幣市代碼。根據Coinspeaker,馬斯克發文後,狗狗幣已上漲6%。

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0