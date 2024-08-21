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民主黨大會 「尊拜打川」成主軸

聯合報／ 特派記者張文馨
民主黨總統候選人賀錦麗晚間到場，向現場觀眾揮手。特派記者張文馨／攝影
民主黨總統候選人賀錦麗晚間到場，向現場觀眾揮手。特派記者張文馨／攝影

民主黨為期四天的全國黨代表大會十九日揭幕，首場全代會瀰漫著「感謝拜登、主攻川普」氣氛。拜登在全代會首日即登場發表壓軸演講，並與賀錦麗攜手同台，接著與妻子吉兒度假去了；這個安排，象徵將總統選戰棒子順利交給賀錦麗，但也巧妙避開與黨內大老們公開互動，維持「不好說破」的距離。

拜登其實是在不情願的狀況下交棒給副總統賀錦麗，賀錦麗接下來的競選之路，還是要倚靠拜登的政績加持。民主黨大會十九日通過的黨綱，用字仍處處使用拜登的名字，或許因為時間來不及更改，但更可解釋為「故意不改」，留下拜登政績紀實，也表示尊重。民主黨內對於拜登交棒是鬆一口氣，更是振奮士氣，賀錦麗民調也逐漸追平，甚至領先共和黨的川普。

共和黨全代會成功塑造團結氣勢，當時民主黨因拜登遭遇辯論之亂而正忙著收拾殘局穩住軍心，並未主動出擊，接連四天的民主黨盛會，「隱形的川普」將無所不在，除了川普陣營持續緊盯追打賀錦麗，民主黨也把對比進行到底，烘托「絕不支持川普」氣氛，盼趁著全代會東風，一鼓作氣拉開與川普的支持度差距。

賀錦麗選定華茲為副手的第一周，連趕六個搖擺州；川普攜搭檔范斯本周也開跑四個關鍵州造勢。共和黨還派親川普的國會議員開記者會，地點就選在芝加哥的川普大樓，距離登門挑釁只有一步之遙。

民主黨自然不會放過川普，緊扣「二○二五計畫」（Project 2025）與川普的關係。

新黨綱 川普出現150次

全代會登場前一晚，民主黨全國委員會用強光在川普大樓打上「二○二五計畫」字眼，全代會首晚演講主題包含「二○二五計畫第一章：介紹。」即便川普多次撇清與這項爭議的保守派願景無關，但川普與保守派人士的密切往來、需要保守派全力支持才有機會一搏，川普其實無法徹底擺脫這張標籤。

「尊拜登、打川普」是民主黨這場盛會的主軸。最新通過的黨綱中，拜登與賀錦麗名字各出現卅二次，川普卻出現一百五十次，彷彿沒有對比就沒有動力，川普成了民主黨的超級催票機。但賀錦麗和華茲在民主黨眾大咖的加持下，如何在「尊拜打川」主軸中走出自己的風格，並取得選民的信心？這就不能靠拜登或川普幫忙了。

川普 美國大選 賀錦麗

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