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為人身攻擊賀錦麗「不聰明」辯護 川普自稱：一向坦白直說

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨總統候選人、前總統川普19日在賓州約克一家公司舉行的造勢活動上發表講話。法新社
美國共和黨總統候選人、前總統川普19日在賓州約克一家公司舉行的造勢活動上發表講話。法新社

國會山莊網站20日報導，美國共和黨總統候選人、前總統川普為自己攻擊對手賀錦麗的個人品質和智力辯護，卻也表示不認為這類攻擊對於贏得大選不可或缺。

川普接受CBS新聞政治記者的獨家訪談，記者詢問，鎖定政敵的智力與個人特點，是否屬於爭取關鍵選民的致勝訊息時，川普答稱「不，我不這麼認為」，並轉而攻擊賀錦麗的政策記錄。

川普表示，他認為致勝訊息是「他們做了多麼差勁的工作，我是說，如果你看看經濟跟通膨，而妳曉得我愛這個國家，必須不惜一切代價勝選。我必須讓這個國家前進，因為我們將失去我們的國家」。

當記者進一步追問為何攻擊賀錦麗的智力時，川普稱他必須這麼做，「我不認為她是個非常聰明的人。我確實覺得這樣。我是說，我認為就是這樣。我認為我是個非常聰明的人，很多人這麼說。我不認為她是個非常聰明的人。你知道嗎？我們國家需要一個非常明智的人，但我認為她不是一個非常明智的人」。

川普聲稱，「我不認為這是攻擊，這就是事實」。

當記者要求拿出證據來支持賀錦麗「不聰明」的理論時，川普表示，「我注意她說的話、觀察她做事的方式、研究了她的瘋狂記錄，我研究過她的政策。我不是碰巧這麼認為。我現在可以說她就是那樣，那樣很好」。

川普接著說，「但另外一點，我們必須打贏這場選舉，如果我們沒打贏這場選舉，妳不會問我或其他任何人問題，妳再也不會擁有一個國家」。

記者最後詢問川普，人身攻擊對他勝選是否有必要時，他先稱「我希望沒有」，接著又說，「但是，如果我不覺得某人善於某事，或者不覺得某人不善於某事，我一直都坦白直說。我不認為她非常善於這件事，我認為她將毀了我們的國家」。

川普 美國大選 賀錦麗

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