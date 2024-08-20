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歐巴馬全代會將為賀錦麗站台 民主黨人興奮期待

中央社／ 芝加哥20日綜合外電報導
美國前總歐巴馬出席民主黨全國代表大會時，將推崇黨籍總統候選人賀錦麗是民主黨未來之所繫。圖為賀錦麗（左）與歐巴馬（右）2022年4月出席總統拜登在白宮舉辦活動畫面。 圖／美聯社
美國前總歐巴馬出席民主黨全國代表大會時，將推崇黨籍總統候選人賀錦麗是民主黨未來之所繫。圖為賀錦麗（左）與歐巴馬（右）2022年4月出席總統拜登在白宮舉辦活動畫面。 圖／美聯社

美國前總歐巴馬今天出席民主黨全國代表大會時，將推崇黨籍總統候選人賀錦麗是民主黨未來之所繫。經歷選戰風風雨雨後，賀錦麗終將正式獲提名，心情猶如坐雲霄飛車一般。

法新社報導，人氣不墜的歐巴馬在黨內仍動見觀瞻，他將在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）告訴黨代表，賀錦麗（Kamala Harris）是領導國家邁向「遠大未來」的不二人選。

現任總統拜登上個月退選，震驚各界。拜登曾任歐巴馬副手，而歐巴馬將加入民主黨籍前總統柯林頓（Hillary Clinton）等大咖之列，輪番在這次民主黨全代會助講。

出席全代會前，歐巴馬先在X平台發文說：「回芝加哥老家真好。」他將以黨內最大咖之姿在美國職籃NBA芝加哥公牛主場亮相，為賀錦麗拉抬聲勢，尋求不讓共和黨總統候選人川普再度入主白宮。

歐巴馬指出：「期盼出席民主黨全代會，加入那麼多鼓舞人心的人，分享這場大選中至關重大的事。」

56歲黨代表海瑟羅特（Ted Hiserodt）表示，對他而言，「歐巴馬是最偉大演說家之一」，他「非常興奮」。

他告訴法新社：「他就是有辦法吵熱氣氛、點燃志工熱情。」

海瑟羅特和大約4700名黨代表將透過儀式性的現場投票，正式確認賀錦麗的黨籍候選人身分。民主黨8月初已經透過線上投票確認此事，只是當時少了傳統上會有的盛況和慶典般的排場。

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