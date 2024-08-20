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保守派前法官公開挺賀錦麗 批川普威脅美國民主

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
保守派前法官魯狄格透過聲明表示，將在11月大選支持現任副總統賀錦麗（圖）。圖／路透
保守派前法官魯狄格透過聲明表示，將在11月大選支持現任副總統賀錦麗（圖）。圖／路透

美國著名保守派法律學者、前聯邦上訴法院法官魯狄格透過聲明表示，將在11月大選支持現任副總統賀錦麗；他並形容前總統川普的候選人資格對美國民主的存續構成威脅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，魯狄格（J.Michael Luttig）受已故前總統老布希（George H.W.Bush）提名法官，也是曾任職於兩屆共和黨政府的老將。這將是他首次投票給民主黨人。

在CNN獨家取得的聲明中，魯狄格寫道：「2024年總統大選只有一個政黨、一名候選人適任總統之職，能從前任手中繼承衣缽，成為美國民主、憲法和法治的捍衛者和保護者。」

「因此，我將毫不猶豫地將票投給民主黨推派的總統候選人、美國現任副總統賀錦麗（KamalaHarris）。」

2021年1月6日，共和黨籍的時任副總統彭斯（MikePence）在國會確認2020年大選由民主黨的拜登（JoeBiden）勝出。

魯狄格在勸說彭斯違抗川普（Donald Trump）、確認選舉結果的過程中扮演要角。在應彭斯律師要求而起草的一系列推文中，魯狄格言詞犀利地闡明彭斯拒絕川普試圖推翻拜登勝選的法律依據。

自此，魯狄格成為在憲法依據上批判川普最有聲勢的學者。對賀錦麗表示支持的同時，魯狄格主張在這次選舉，為防「特別不適任」的川普重回白宮，黨派分歧必須被暫時擱置。

他寫道：「票投副總統賀錦麗時，我推測她對公共政策的看法與我截然不同。但在這場選舉中，除了美國民主、憲法和法治以外，她對任何議題的政策觀點我都不在乎。我相信所有美國人都應如此。」

魯狄格曾在已故前總統雷根（Ronald Reagan）執政的時代任職於白宮，1991年起在美國聯邦上訴法院服務15年。

CNN指出，魯狄格嚴厲斥責川普並公開為賀錦麗背書，凸顯雷根與老布希時代的共和黨人，與當代由川普主導的共和黨之間分歧至深。

CNN 共和黨 川普 彭斯 美國大選 老布希 賀錦麗

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