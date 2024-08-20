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跨黨派立委觀選美國大選 與民主黨政要交流

中央社／ 芝加哥20日專電
國民黨觀選團20日出席駐美代表處於芝加哥主辦的歡迎茶會。圖／國民黨提供
國民黨觀選團20日出席駐美代表處於芝加哥主辦的歡迎茶會。圖／國民黨提供

美國民主黨正召開全代會，外交部組成跨黨派立委代表團赴美觀選。駐美代表處19日舉行歡迎酒會，民主黨籍聯邦眾議院台灣連線共同主席康諾里、民主黨全國委員會副主席馬丁等人出席，強調將繼續深化美國與台灣的關係。

民主黨全代會在芝加哥舉行，駐美代表俞大㵢致詞時感謝與會美方來賓對台灣的支持。他說，美國總統拜登（Joe Biden）上任後，台美各層面的關係持續深化，且積極聯合理念相近國家重申台海和平穩定的重要性，台灣也在這個基礎上進一步加強台美夥伴關係。

此次赴美觀選的跨黨派代表團由國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華，民進黨立委王定宇、范雲、及民眾黨立委黃國昌等人組成。

民主黨已經提名賀錦麗（Kamala Harris）競選總統、副手為華茲（Tim Walz）。被媒體問到賀錦麗若當選，是否可能微調對台政策，俞大㵢指出，每個總統有自己的特質，也許可能有不同人掌管外交、國防安全等，民主黨對台灣的政策方向大致是一樣的。

俞大㵢也說，民主黨與共和黨的大方向都是關切台灣的安全和平，不要有任何一方藉由經濟脅迫或軍事改變台海的現狀，兩黨的立場是一致的。

康諾里（Gerry Connolly）說，他16年前進入國會就成為台灣連線成員，因為強化台美關係及美國對台灣的承諾非常重要。他不認為中國在美國國會有朋友，而台灣則是有許多的朋友。「我們會盡一切所能，與台灣站在一起」，讓北京知道，美國會捍衛台灣蓬勃的民主。

聯邦眾議院民主黨黨團會議副主席劉雲平指出，拜登政府做得最好的事情之一，就是與美國的夥伴合作、並建立聯盟，這使美國建立促進太平洋地區和平與穩定的完整聯盟架構。

馬丁（Ken Martin）說，民主黨非常重視美台關係，這是非常關鍵的雙邊關係。他也提到民主黨的新版黨綱，其中重申美國對台灣的堅定承諾，台灣是充滿活力的民主國家。

民主黨19日通過新版黨綱，將持續強化聯盟，確保中國無法脅迫鄰國，首度放入對台六項保證，重申美國的一中政策，以堅定維護台海和平穩定的承諾，任一方不會片面改變現狀。

美國聯邦眾議院歲計委員會民主黨副首席議員趙美心、聯邦眾議員甘迺迪（Timothy Kennedy）、關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）等人也出席酒會。

一中政策 俞大㵢 台美關係 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗 駐美代表

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