反制民主黨全代會！川普稱賀錦麗「卡瑪拉同志」、父是馬克思主義教授

美國民主黨全國代表大會19日在伊利諾州芝加哥召開，已獲共和黨提名的前總統川普的反制方式，則是前往各戰場州造勢，起手式選在賓州的約克（York,PA），搶在民主黨要角上台的幾個小時前，先一步就經濟和能源發表講話。

ABC新聞20日報導，雖然川普的演講主要集中在經濟訊息，卻也加碼攻擊對手、副總統賀錦麗，把她描繪成「共產主義者」（Communist），不斷稱她為「卡瑪拉同志」（Comrade Kamala），指控她推行「共產主義」政策。

川普還稱賀錦麗的父親、史丹福大學榮休教授暨知名經濟學家哈里斯（Donald J. Harris）為「馬克思主義教授」。他說，「她的父親是一位馬克思主義教授，我相信他把她教得不錯，你知道，他是馬克思主義教授」，並問「你們能想像嗎？有人知道這件事嗎？」

川普接著指出，「我很好奇，他們是否知道，當他們推翻或對拜登發動政變時，是否知道她的淵源、來自什麼地方、意識形態是什麼」。

川普告訴不到200人的聽眾，如果賀錦麗當選，「美國將很快成為一個去工業化的第三世界國家」，同時承諾減稅、取消規章，並對外國商品實施關稅，並批評賀錦麗的經濟政綱「懲罰」美國工人與「獎勵外包」。